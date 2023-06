LID Pressecorner

Die Genossenschaft Rübenring Seeland richtet die Segel

Ein Dokument

Die Genossenschaft Rübenring Seeland richtet die Segel

Die Generalversammlung des Rübenrings Seeland vom 21. Juni 2023 in Aarberg stimmt dem neuen Transport- und Abrechnungsmodell «TO» zu. Zudem wird Christian Wyss als neuer Präsident gewählt und ersetzt den abtretenden Andreas Wiedmer.

Mit einer langen Traktandenliste und vielen Gästen begrüsste die Verwaltung des Rübenrings Seeland die 122 stimmberechtigten Genossenschafter des Rübenrings am 21. Juni 2023 in der Aarfit Halle in Aarberg.

Besonders das Traktandum zum Wechsel vom individuellen zum genossenschaftlichen Transport-Modell «TO» bewegte die Mitglieder aus allen Rübenringkreisen die diesjährige Generalversammlung zu besuchen.

Mit dem Zitat «Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen» (Aristoteles) erklärte der neue Präsident Christian Wyss die Präsentation des neuen Transport- und Abrechnungsmodells und stellte die Übergangsmodalitäten vor. Die ausführliche GV-Broschüre, die den Mitgliedern der Genossenschaft vorgängig zugestellt worden ist, sowie die sachlichen Erläuterungen von Peter Imhof, Leiter Rübenmanagement der Schweizer Zucker AG, Fabian Brühwiler, Geschäftsführer der TO Frauenfeld, und Patrick Roth, Vorsitzender der «OT Jura Sucre», ermöglichten anschliessend eine fundierte Diskussion. Die Stimmberechtigten hiessen den Wechsel, die damit einhergehenden Statutenänderungen und Anpassungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gut.

«Mit den heutigen Entscheiden wurden die Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft des Rübenrings in einem zunehmend kompetitiven Umfeld gelegt.» sagt der frisch gewählte Präsident, Christian Wyss. Die neue Geschäftsführerin, Pia Tosin, ergänzt: «Einige Abläufe werden sich erst in den kommenden Monaten präzisieren. Es steht viel Arbeit an. Gemeinsam schaffen wir das.»Ausserdem verabschiedeten die Genossenschafter den langjährigen Präsidenten, Andreas Wiedmer, sowie Adrian Kramer und wählten Beat Furer-Schneeberger und Lukas Jauner als deren Nachfolger. Jürg Hänni und Benjamin Fleury wurden als Vertreter für den SVZ gewählt.

Kontakt: Genossenschaft Rübenring Seeland, Pia Tosin, Geschäftsleiterin, Aareweg 23, 3270 Aarberg, 032 / 393 72 27, pia.tosin@ruebenring.ch