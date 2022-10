Woolpert

Woolpert erwirbt Sheehan Nagle Hartray Associates, weltweite Experten für unternehmenskritisches Design

Dayton, Ohio (ots/PRNewswire)

Die Firma ist für ihre technisch anspruchsvollen Projekte für Kunden aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor und dem Bildungswesen bekannt.

Woolpert hat Sheehan Nagle Hartray Associates übernommen, ein Full-Service-Architekturbüro, das sich auf unternehmenskritische und technisch anspruchsvolle Projekte, Innenarchitektur und Vorentwurfsleistungen für Kunden aus den Bereichen Handel, Stadtverwaltung und Bildung spezialisiert hat. SNHA hat Niederlassungen in Chicago und London.

Geschäftsführer Neil Sheehan erklärte, SNHA wolle sich einer agilen, unternehmerischen Kultur anschließen, mit der man eine visionäre, globale Geschäftsstrategie entwickeln könne. Bei Woolpert habe SNHA Transparenz und Wissensaustausch auf allen Ebenen gefunden, kombiniert mit klaren Zielen für zukünftiges Wachstum, Produktivität und Erfolg.

„Woolpert teilt unser Streben nach exzellentem Design und berücksichtigt dabei, dass Innovation evolutionär ist. Gleichzeitig bieten sie Dienstleistungen an, die unsere eigenen ergänzen", so Sheehan. „Darüber hinaus unterstreichen die raumbezogenen und ingenieurtechnischen Fähigkeiten von Woolpert unser Fachwissen und ermöglichen es uns, neue Technologien wie computergestütztes Design, digitale Zwillinge, Realitätserfassung, Überwachung der Kohlendioxid-Emission sowie virtuelle und erweiterte Realität zu integrieren."

Suzette Stoler, Vice President und Leiterin des Gebäudesektors von Woolpert, lobte die SNHA-Mitarbeiter für ihre Leidenschaft, ihre Integrität und ihren Einsatz für nachhaltiges Design auf höchstem Niveau.

„Wir sind beeindruckt von dem, was SNHA in den letzten 50 Jahren erreicht hat, und freuen uns, dass sie nun Teil der Woolpert-Familie sind", so Stoler. „Gemeinsam werden wir unsere dynamische Designkultur weltweit verbessern und gleichzeitig sinnvolle und nachhaltige Lösungen für unsere Kunden und die Branche anbieten."

„SNHA ist nicht nur branchenführend in der Planung von Rechenzentren, sondern stellt auch einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserem weltweiten Expansionsplan dar", erklärte Scott Cattran, CEO von Woolpert. „Neben den bereits bestehenden Woolpert-Niederlassungen in Nordamerika, Afrika, Australien und Asien erweitert SNHA unsere Designkompetenz in Europa und macht uns zu einem internationalen Unternehmen."

AEC Advisors hat diese Transaktion initiiert und fungierte als Finanzberater für Sheehan Nagle Hartray Associates.

Informationen zu Woolpert

Woolpert ist das führende Unternehmen für Architektur, Ingenieurwesen, Geodaten (AEG) und strategische Beratung mit der Vision, eines der besten Unternehmen der Welt zu werden. Wir sind innovativ innerhalb und über die Märkte hinweg und bedienen öffentliche, private und staatliche Kunden weltweit. Woolpert gehört zu den Top 100 der ENR Global Design-Unternehmen und pflegt aktiv eine Kultur des Wachstums, der Integration, der Vielfalt und des Respekts. Woolpert wurde 1911 in Dayton, Ohio, gegründet und ist das am schnellsten wachsende AEG-Unternehmen in Amerika seit 2015. Das Unternehmen beschäftigt 1.900 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Büros auf vier Kontinenten. Besuchen Sie woolpert.com.

Informationen zu Sheehan Nagle Hartray Associates

Sheehan Nagle Hartray Associates ist ein Full-Service-Architekturbüro, das architektonische Entwürfe, Innenarchitektur und Vorentwurfsleistungen einschließlich Standortauswahl, Programmdefinition und Machbarkeitsstudien anbietet. Wir sind auch Produktgestalter und konzentrieren uns auf die Entwicklung von Bausystemen für neue Herausforderungen im Bereich Design und Technologie. Besuchen Sie snh-a.com.