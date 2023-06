LID Pressecorner

Raphael Zwahlen wird Leiter Stab Gremien/Mitglieder/Sonderprojekte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

4 Dokumente

Raphael Zwahlen wird Leiter Stab Gremien/Mitglieder/Sonderprojekte

Um den aktuellen, sich laufend ändernden Herausforderung gewachsen zu sein und im Zusammenhang mit der per Ende Jahr anstehenden Pensionierung von Urs Schneider, stellvertretender Direktor und Leiter des Departements Kommunikation & Services (DKS), passte der Schweizer Bauernverband (SBV) seine Organisation an.

Der Vorstand genehmigte an seiner gestrigen Sitzung per 1. Dezember 2023 eine Anpassung des Organigramms und fällte diverse Personalentscheide:

Die Funktion des Stv. Direktors wird Francis Egger, dem Leiter des Departments Wirtschaft, Bildung, Internationales übertragen.

Die Leitung des neu formierten Departement Kommunikation & Marketing (DKM) mit den Geschäftsbereichen Medien/Kampagnen, Basiskommunikation, Sprachdienste und IT wird Sandra Helfenstein, der stellvertretenden Leiterin des bisherigen DKS, Mitglied der GL und Mediensprecherin, übertragen.

Der Geschäftsbereich Finanzen & HR wird zum Stab Services. In diesen wird auch die Liegenschaftenverwaltung integriert. Dessen Leitung wird die bisherige Finanzchefin Ursula Oberholzer übernehmen.

Neu zum SBV stösst Raphael Zwahlen, der als Leiter des neu gebildeten Stab Gremien/Mitglieder/Sonderprojekte gewählt wurde. In dieser Funktion ist er dem Direktor unterstellt und wird mit beratender Stimme in der GL einbezogen.

Raphael Zwahlen verfügt nach dem Studium in Genf und den USA über einen Masterabschluss in Wirtschaft, ein CAS in Public Affairs und weist Erfahrungen in der Privatwirtschaft und beim Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen vor. Seit zwei Jahren leitet er die Geschäftsstelle von Gallo Suisse, der Mitgliedsektion des SBV, welche die Eierproduktion vertritt. Er ist 34-jährig, wohnhaft in Busswil BE.

Der Vorstand ist überzeugt, mit der Entflechtung und gezielten Neuordnung der bisher im DKS vereinten, sehr unterschiedlichen Aufgaben, die vielfältigen Herausforderungen für die Landwirtschaft und den SBV bewältigen zu können.

Rückfragen: Martin Rufer, Direktor SBV, Mobile 078 803 45 54 www.sbv-usp.ch