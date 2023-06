LID Pressecorner

Tag der offenen Hoftüren: Ein Erlebnis für Gross und Klein

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 4. Juni 2023

Rund 60 landwirtschaftliche Betriebe in der ganzen Schweiz öffneten heute Tür und Tor und luden zur höfischen Entdeckungsreise ein. Die Bauernfamilien zeigten, was ihre Welt rund um die Natur, Tiere und Pflanzen so hergibt – mit dem Ziel, das Vertrauen in die einheimischen Produkte und Menschen, die dahinterstecken, zu stärken.

Er ist bereits wieder Geschichte: der nationale Tag der offenen Hoftüren. Rund 60 Bauernfamilien vom Bodensee bis nach Genf öffneten heute Tür und Tor und ermöglichten Herr und Frau Schweizer, in eine vielen fremd gewordene Welt rund um die Natur, Tiere, Pflanzen und die eingesetzte Technik einzutauchen. Und zu entdecken, gab es auf den verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben so allerhand! Von Hofrundgängen, Lehrpfaden, Degustationen, Verpflegungsangeboten, Spielecken bis hin zu Streichelzoos boten die Betriebe einen bunten Strauss an Aktivitäten für Klein und Gross. Ein Erlebnis für die ganze Familie! Darüber hinaus standen die Landwirtinnen, Landwirte und Bäuerinnen mit geballter Fachkompetenz zur Stelle und beantworteten die Fragen ihrer Besucherinnen und Besucher.

Der Tag der offenen Hoftüren ist ein Projekt der Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für dich». Träger des Events ist der Schweizer Bauernverband. Für ihn sind solche Anlässe Gold wert, wohnen heute doch über 75 Prozent der Bevölkerung in Städten oder deren Agglomerationen. Viele Konsumentinnen und Konsumenten haben nur wenig oder gar keine Berührungspunkte mit der Landwirtschaft und kennen daher kaum deren vielseitigen Leistungen. Der Anlass trägt dazu bei, Brücken zwischen Stadt und Land zu schlagen, das gegenseitige Verständnis und Vertrauensbildung zu fördern und ins Gespräch zu kommen.

Rückfragen:

Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleiterin, 5201 Brugg, 056 462 52 03

AGIR, Karine Grize, Coordination de la Journée portes ouvertes à la ferme pour la suisse romande, 1000 Lausanne, 021 613 11 31

Unione Contadini Ticinesi, Carolina Pedretti, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90

www.offene-hoftueren.ch