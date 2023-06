LID Pressecorner

Frischer Wind beim LID mit neuer Geschäftsführung

Medienmitteilung des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes LID vom 1. Juni 2023

Michael Flückiger (49) und Stellvertreter Jonas Ingold (43) übernehmen ab heute, 1. Juni, die Geschäftsführung des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes (LID) von Markus Rediger. Das Duo positioniert den LID als objektive Stimme in der Diskussion rund um die Zukunft der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft - und schlägt Brücken zur Schweizer Öffentlichkeit.

Der im Dezember angekündigte Führungswechsel beim Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID) wird nun Tatsache. Während 25 Jahren hat der abtretende Markus Rediger den LID etabliert. Glaubwürdig, informativ und Brücken schlagend: Der LID ist während dieser Zeit zur Institution der Informationsvermittlung rund um die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft gereift. Und hat sich von der Nachrichtenagentur – der sda der Landwirtschaft - zur breit aufgestellten Kommunikationsagentur entwickelt.

Sukzessive Erweiterung des Portfolios

Heute schlägt der LID im Verbund mit landwirtschaftlichen Branchenvertretern zusätzlich auf institutioneller Grundlage Brücken zu Schulen, erstellt Lehrmittel und betreut Projekte wie etwa «Schule auf dem Bauernhof» (SchuB). Zudem hilft er Bauern und Bäuerinnen dabei, ihre Leistungen verständlich und zielgruppengerecht zu kommunizieren – von der Hofkommunikation bis zum Aufbau von Onlineshops im Internet. Der LID doziert zudem in Kommunikationsmodulen an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in Zollikofen (BE) und gestaltet diese auch mit. In Mediendienst, Schularbeit und Berufsbildung agiert der LID politisch neutral und zieht daraus seine Glaubwürdigkeit und seine Rolle ind er Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Darüber hinaus unterstützt er den SchweizerBauernverband in der Basiskommunikation zur Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft. Die aktuelle Kampagne «Schweizer Bäuerinnen und Bauern. Für dich» klärt mit dem grafischen Element eines blaugrünen Rahmens zur Schweizer Kulturlandschaft über die Leistungen der Landwirtschaft auf.

Bestens vernetzt und anerkannt

Markus Rediger habe den LID breit vernetzt und ein sehr solides Fundament gelegt, anerkennt der neue Geschäftsführer Michael Flückiger (49) die Leistungen seines Vorgängers. «Darauf können wir abstützen, wollen aber auch laufend neue Opportunitäten nutzen.» Die Arbeit des LID erachtet er als wichtiger denn je. Der Koordinations- und Kommunikationsbedarf in der Landwirtschaft sei vor allem angesichts der aktuellen Dynamik sehr hoch, meint er. «Es ist im Interesse unserer ganzen Gesellschaft, dass das Wissen über unsere Landwirtschaft Schritt hält mit dem zunehmenden Verantwortungsbewusstsein für Klimawandel und Ökologie. Nur so finden wir zu pragmatischen Lösungen.»

Vom Müesli zum Kochtopf, vom Salat auf den Grill, vom Kaffeerahm zum Dessert: Die vielfältigen Produkte der Schweizer Landwirtschaft böten der Schweizer Bevölkerung die tägliche Ernährungsgrundlage. Das sei eine grosse Leistung, die Bäuerinnen und Bauern erbringen. Und dies stark reglementiert. «Die Landwirtschaft ist ein People’s Business», ist er überzeugt. «Wir brauchen Menschen, die Freude an der Land- und Ernährungswirtschaft vermitteln können – ebenso diskussionsoffen wie selbstkritisch – vor allem aber auch selbstbewusst.»

Zu den Personen:

Michael Flückiger (49) ist Kommunikations- und Medienprofi mit gut 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Funktionen, sei es als Lokal-Redaktor (Zuger Presse), Projektleiter (Schweizer Post), PR-Berater bei einer Agentur, Chefredaktor (Zofinger Tagblatt) und als Leiter Kommunikation bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.

Jonas Ingold (43) verfügt über profunde Kenntnisse im grünen Umfeld der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft, dank seiner langjährigen Tätigkeit beim LID - zurzeit als Leiter Redaktion und Onlinemedien. Ingold engagiert sich zudem im Vorstand der Schweizer Agrarjournalisten und trägt damit zu einer guten Vernetzung des LID bei.

Zitatvorschläge zu den Bildern:

Michael Flückiger: «Das Wissen über die Produktionsbedingungen unserer Landwirtschaft muss Schritt halten kann mit dem zunehmenden ökologischen Bewusstsein. Indem wir uns dafür einsetzen, handeln wir im Interesse der ganzen Gesellschaft.»

Jonas Ingold: «Die Landwirtschaft ist äusserst innovativ und entwickelt sich stark. Diese Entwicklungen der Bevölkerung nahe zu bringen, ist eine wichtige und spannende Aufgabe. Und diese wollen wir mit dem LID wahrnehmen.»

Kontakt:

Michael Flückiger, Geschäftsführer LID, michael.flueckiger@lid.ch, 031 359 59 72

Jonas Ingold, stv. Geschäftsführer LID, jonas.ingold@lid.ch, 031 359 59 81