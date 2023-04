LID Pressecorner

SMP – Hanspeter Kern übergibt nach 10 Jahren

Die Schweizer Milchproduzenten SMP führten am 12. April 2023 im Berner Kongresszentrum BernExpo ihre jährliche Delegiertenversammlung durch. Sie wählten Boris Beuret als ihren neuen Präsidenten, welcher auf Hanspeter Kern folgt. Weiter wurden die Delegierten über die Aktualität im Milchmarkt und der Milchpolitik informiert und nahmen alle statutarischen Geschäfte mit grosser Mehrheit an. Auch die Finanzierung der Marketingmassnahmen von Swissmilk, von Switzerland Cheese Marketing SCM sowie der Interessenvertretung, wurden ohne Gegenstimme angenommen.

In seiner Einführung wies Hanspeter Kern darauf hin, dass seit Jahren ein Rückgang der Kuhzahlen, der Milchproduktionsbetriebe und daher in jüngster Zeit auch der produzierten Mengen zu beobachten sei. Das bereite ihm Sorgen. Gerade beim Generationenwechsel hätten viele junge Landwirt:innen Respekt, das wirtschaftliche Wagnis Milchproduktion mit den hohen Investitionen einzugehen. Aus diesem Grund seien die aktuellen Preise nicht einfach angenehm, sondern eine Notwendigkeit, um die standortgerechte Milchproduktion in der Schweiz zu sichern. Diese Erkenntnis sei allerdings bei weitem noch nicht an den richtigen und wichtigen Orten in Politik und Wirtschaft angekommen.

Mehr Hochs als Tiefs in den letzten 10 Jahren

In seinen zehn Amtsjahren hat Hanspeter Kern Hochs und Tiefs erlebt. Wie es seiner Natur entspricht, strich er in seinem Rückblick aber nur Positives hervor. Wirtschaftlich sind die Selbsthilfemassnahme LactoFama AG, die Erarbeitung des Instrumentes des Schoggigesetzes und die Einführung des Branchenstandards nachhaltige Schweizer Milch (der grüne Teppich) sicher die Meilensteine seines Wirkens. Gleichzeitig hat sich der Markt vom Käufer- zum Verkäufermarkt gewandelt.

Die Rolle der Schweizer Milchproduzenten hat Hanspeter Kern immer als indirekter Marktakteur verstanden und konnte erreichen, dass die Milchproduzent:innen gegen aussen stets geeint aufgetreten sind. Das hat ein gutes Funktionieren untereinander und vor allem in allen SMP-Gremien bedingt. Das ist ihm meisterhaft gelungen. Zum Abschluss hat Hanspeter Kern allen herzlich gedankt, die ihn in seiner Amtszeit begleitet und unterstützt haben. Er hat aber auch allen gedankt, die nicht immer gleicher Meinung waren wie er und kommentierte dazu weiter: «Es braucht immer Auseinandersetzungen, um einen Schritt weiterzukommen».

Unveränderte Finanzierungsbeschlüsse

Neben den unveränderten Beiträgen für die Interessenvertretung wurden auch die Marketingbeiträge für Milch und Käse bei unveränderten Ansätzen mit über 98% Stimmanteil angenommen. Unter den steigenden Erwartungen der Gesellschaft an die Nachhaltigkeit der Milchproduktion und den Herausforderungen im Verkauf von Käse im In- und Ausland war es unter den SMP-Delegierten unbestritten, konsequent in die Kommunikation zu investieren.

Die Unterlagen mit den vollständigen Texten, verschiedenen Videostatements und den kompletten Wahlresultaten finden Sie unter nachfolgendem Link:

Auskünfte: Reto Burkhardt, Leiter Kommunikation SMP 079 285 51 01