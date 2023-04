LID Pressecorner

Boris Beuret ist neuer Präsident der Schweizer Milchproduzenten SMP

Ein Dokument

Boris Beuret ist neuer Präsident der Schweizer Milchproduzenten SMP

Die Delegiertenversammlung der Schweizer Milchproduzenten SMP hat heute Boris Beuret aus Corban JU im 1. Wahlgang und nach einer angeregten Debatte zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Hanspeter Kern, welcher dieses Amt während zehn Jahren erfolgreich ausübte. Weiter wurden Jürg Dummermuth, Daniel Siegenthaler, Simon Thomann und Marc Zeller als neue SMP-Vorstände gewählt. Als Suppleanten wurden Andreas Gugger, Werner Aeschlimann, Niklaus Nussbaum und Henri-Pierre Dupraz gewählt. Damit sind alle Gremien der SMP vollständig besetzt.

In einem aufwändigen Prozess nominierte die vom SMP-Vorstand eingesetzte Kommission drei Kandidaten für das Amt des künftigen SMP-Präsidenten. An der Delegiertenversammlung vom 12. April 2023 stellten sich die drei Kandidaten unterstützt durch ihre "Göttis" den SMP-Delegierten vor.

Boris Beuret – Milchproduktion ist seine Passion

Boris Beuret, der mit seiner Familie in Corban im Kanton Jura einen Bio-Milchwirtschaftsbetrieb führt, ist in der Milchbranche eine bekannte Persönlichkeit. Er ist aktuell Präsident der MIBA Genossenschaft, Verwaltungsrat der Milchproduzentengenossenschaft mooh und ist seit 2020 Mitglied des Kantonsparlaments im Kanton Jura. In seiner Vorstellungsrede betonte er, dass ihm die Erhaltung der Milchmengen, die politisch optimalen Rahmenbedingungen für die Milchproduktion und eine gerechte Verteilung der Wertschöpfung in der Milchbranche zentrale Anliegen sind. Weiter ist ihm die gute Positionierung der SMP sehr wichtig, um Gespräche zum Produktionsstandard und den Dialog mit der Ge-sellschaft auf Augenhöhe führen zu können. Nach seiner Wahl bedankte sich Boris Beuret bei den anwesenden Delegierten herzlich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er betonte, dass er ein Präsident für sämtliche Schweizer Milchproduzentinnen und Milchproduzenten sein werde.

Viel Bewegung im SMP-Vorstand

Der amtierende Präsident, Hanspeter Kern, verdankte die Arbeit und das grosse Engagement von fünf abtretenden SMP-Vorständen. Mit grossem und emotionalem Applaus wurden Olivier Berlie von der LRG, Thomas Hirsbrunner von der Mittellandmilch, Karl Häcki von der VMMO, Jürg Iseli von der aaremilch und Didier Roch von Prolait aus dem Vorstand verabschiedet.

Neu in den Vorstand gewählt haben die Delegierten Jürg Dummermuth aus Thörishaus BE (Mittellandmilch), Daniel Siegenthaler aus Schangnau BE (VBMC), Simon Thomann Utzenstorf BE (aaremilch) und Marc Zeller aus Vernier GE (LRG).

Als neue Suppleanten wurden Andreas Gugger (Miba), Werner Aeschlimann (Mittellandmilch), Niklaus Nussbaum (VBMC) und Henri-Pierre Dupraz (LRG) gewählt.

Auskünfte: Reto Burkhardt, Leiter Kommunikation SMP 079 285 51 01