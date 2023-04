LID Pressecorner

Medieneinladung OGG Bern: Auch ans Wasser denken

2 Dokumente

Einladung zur 263. Mitgliederversammlung der OGG Bern

Auch ans Wasser denken

Sehr geehrte Medienschaffende

«Wasser ist die treibende Kraft der gesamten Natur», wusste schon Leonardo da Vinci. Was Wassermangel für die Landwirtschaft bedeutet, haben wir in den letzten Jahren auch im Wasserschloss Schweiz erlebt. In verschiedenen Gegenden der Schweiz hat Bewässerung von Kulturland schon lange Tradition, zum Beispiel in der Region Langenthal, wo die Oekonomische Gemeinnützige Gesellschaft Bern (OGG Bern) dieses Jahr ihre Mitgliederversammlung durchführt. Traditionelle Bewässerung ist deshalb das Thema eines Kurzreferats von Werner Stirnimann, Geschäftsführer des Internationales Zentrum für Traditionelle Bewässerung (IZTB) nach den ordentlichen Traktanden. Die OGG Bern ist Mit-Stifterin der Stiftung IZTB,die im Herbst 2022 mit dem Zweck gegründet wurde, die traditionelle Bewässerung als ein gemeinsames Kulturerbe Europas zu erhalten, zu etablieren und zu pflegen.

Wir laden Sie herzlich ein zur OGG-Mitgliederversammlung amSamstag, 15. April, 9.30-12 Uhr, im Hotel Bären und zum anschliessenden Mittagessen.

Die Traktandenliste finden Sie im Anhang, den OGG-Jahresbericht 2022 auf der Website der OGG Bernwww.ogg.ch/de/medien/jahresberichte. Am Nachmittag erklärt Wässerbannwart Simon Grossenbacher das Bewässerungssystem am Beispiel der Lotzwiler Wäsperimatte. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Anmeldung bis Mittwoch, 12. April. Danke. Der Anmeldetalon befindet sich am Ende der Traktandenliste.

Wir würden uns sehr freuen, Sie persönlich in Langenthal zu begrüssen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich.

Edith Nüssli Kommunikation edith.nuessli@ogg.ch T 031 560 76 52