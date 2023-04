LID Pressecorner

Einladung zur Generalversammlung der mooh Genossenschaft

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der mooh Genossenschaft ein. Erstmals findet unsere Generalversammlung hybrid statt, das heisst, Sie können der Versammlung auch online folgen. Diese findet wie folgt statt:

Donnerstag, 13. April 2023

Versammlungsbeginn 10:00 Uhr / Türöffnung 09:15 Uhr

Vianco Arena, Feldstrasse 31, 5505 Brunegg,

oder

Teilnahme via Livestream

(Erklärungen und Login nach Anmeldung)

An der Generalversammlung wird Ernst Bachmann, Mitglied des Verwaltungsrates, zurücktreten. Der Verwaltungsrat hat Thomas Roffler aus Grüsch (GR) für die Ergänzungswahl vorgeschlagen. Zusätzlich berichten wir über die aktuellen Entwicklungen in unserem Klimaprogramm. Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden begrüssen wir Alt-Bundesrat Ueli Maurer, der ein Referat zum Thema «Kräfte bündeln: Die Experten sitzen nicht in Bern» halten wird. Gerne bieten wir für die Online-Teilnehmer eine zusätzliche Online-Fragerunde nach der Versammlung an.

Die zugehörigen Unterlagen finden Sie hier: https://wpp.admiralcloud.com/pressarea-modern/vPUmUiVaqM9J16mqr7or7J/2151457

Wir bitten Sie, sich sowohl für die Versammlung vor Ort wie auch den Livestream bis spätestens am 5. April 2023 per Mail an communication@mooh.swiss anzumelden.

Wir freuen uns, Sie begrüssen zu dürfen.

Invitation à l’assemblée générale ordinaire de mooh société coopérative.

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale ordinaire de mooh société coopérative. Pour la première fois, notre assemblée générale se déroulera de manière hybride. Vous pouvez donc choisir d’y prendre part physiquement à Brunegg ou en ligne. L’assemblée aura lieu le :

Jeudi, 13 avril 2023

Début de l’assemblée à 10h00 / Accueil dès 09h15

Vianco Arena, Feldstrasse 31, 5505 Brunegg,

ou

Participation via le livestream

(Explications et login après inscription)

Lors de l'assemblée générale, Ernst Bachmann, membre du conseil d'administration, se retirera. Le conseil d'administration a proposé Thomas Roffler de Grüsch (GR) pour l'élection complémentaire. De plus, nous ferons le point sur les développements actuels de notre programme climat. Après l'ordre du jour ordinaire, nous accueillerons l'ancien Conseiller fédéral Ueli Maurer, qui fera un exposé sur le thème «Rassembler les forces : les experts ne siègent pas à Berne». Nous proposons également aux participants en ligne une séance de questions-réponses supplémentaire en ligne après l'assemblée.

Vous trouverez les documents correspondants ici: https://wpp.admiralcloud.com/pressarea-modern/vPUmUiVaqM9J16mqr7or7J/2151457

Nous vous prions de vous inscrire à l'assemblée sur place et au livestream au plus tard le 5 avril 2023 par e-mail à communication@mooh.swiss.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Freundliche Grüsse / Meilleures salutations

Gabriela Küng

Leiterin Kommunikation

mooh Genossenschaft – société coopérative Hohlstrasse 532 Postfach 8048 Zürich T +41 58 220 34 00 T direkt +41 58 220 34 06 www.mooh.swiss