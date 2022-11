Royalmount

Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. und RH gehören zu den ersten Einzelhändlern, die für Royalmount, den neuen Hotspot in der Stadtmitte von Montreal, bekanntgegeben wurden

Montreal (ots/PRNewswire)

Im Rahmen einer Reihe von Neueröffnungen auf dem Markt von Québec werden diese Marken auch von Sandro und Maje ergänzt, und viele weitere werden am neuen Hotspot im Stadtzentrum von Montreal folgen.

Royalmount, das zukünftige Zuhause von mehr als 170 Gewerbeeinheiten, einschließlich 60 Restaurants und Erlebnisattraktionen, hat heute bekannt gegeben, dass Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co., RH, Sandro und Maje bestätigt haben, dass sie an diesem neuen großen Hotspot für Einzelhandel und Lebensstil ihre Ladengeschäfte eröffnen werden.

Louis Vuitton wird mit der Eröffnung eines neuen Vorzeigegeschäfts auf 850 m² Fläche im Royalmount sein erstes eigenes Geschäft in Quebec eröffnen. Gucci wird auch sein erstes eigenes Ladengeschäft auf den Markt bringen und eine Fläche von 808 m² im Herzen des Bezirks einnehmen. Dazu kommt Tiffany & Co. mit seinem größten Geschäft in der Stadt. RH wird eine 4.320 m² große Galerie eröffnen, die das Flaggschiff der Marke in Montreal und seine erste Präsenz in Quebec sein wird.

Zu diesen Marken gesellen sich zudem Sandro und Maje. Sandro wird ein 250 m² großes Geschäft eröffnen, in dem sowohl Herren- als auch Damenbekleidung angeboten wird, und Maje wird ein 140 m² großes Geschäft mit seinen ersten Boutiquen in der Provinz Québec eröffnen. Die Eröffnungen werden im Frühjahr 2024 erwartet.

Royalmount ist ein neues Konzept für ein erstklassiges Stadtzentrum im Herzen von Montreal, in dem Konnektivität, Kreativität, Nachhaltigkeit und Technologie gedeihen. Royalmount wird von der Immobilienbau- und -verwaltungsgesellschaft Carbonleo mit einem Gesamtbudget von 7 Milliarden US-Dollar verwirklicht und wird die besten Marken, Erlebnisse und Angebote auf den Markt von Quebec bringen. Die erste Phase besteht aus einem zweistufigen Einzelhandels- und Lifestyle-Komplex mit einer Fläche von 76.500 m². Der Bezirk wird außerdem einen 3 km langen, linear angelegten Park namens Le Champ Libre und eine öffentliche Piazza im Freien beherbergen.

Andrew Lutfy, Präsident und CEO von Carbonleo, sagte: „Die Tatsache, dass wir bekanntgeben können, dass einige der weltweit führenden Marken in Royalmount große Vorzeigegeschäfte eröffnen werden, bezeugt die Qualität des Projekts und seine Fähigkeit, die Nachfrage nach Luxuserlebnissen auf dem Markt von Quebec zu befriedigen."

Dieser Stadtbezirk ist der erste seiner Art, der eines der zu 100 % kohlenstoffneutralen Mischnutzungsprojekte in Kanada sein wird. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für Nachhaltigkeit vom Bauwesen bis zur Art und Weise, wie Besucher mit dem Raum interagieren, bietet Royalmount ein neues Modell für nachhaltigen Luxus, das den sich weiterentwickelnden Ansatz von Montreal, wie Menschen einkaufen, arbeiten, leben und spielen, bereichern wird.

Mathieu Le Bozec, Managing Partner des Miteigentümers L Catterton Real Estate, sagte: „Wir freuen uns, dass diese renommierten Luxusmarken sich dazu verpflichtet haben, Einzelhandelsstandorte in Royalmount zu eröffnen, was unsere Ansicht widerspiegelt, dass dieses erstklassige Projekt die urbane Mischnutzungsentwicklung in Kanada neu definieren wird, genauso wie wir es mit Miami Design District tun konnten. Gemeinsam mit Carbonleo freuen wir uns darauf, Montreal und Besuchern aus der ganzen Welt dieses Reiseziel vorzustellen."

Royalmount bietet ein Konzept für eine neue Stadtentwicklung in der Innenstadt, und wir sind stolz darauf, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die für die gleichen Werte einstehen. Diese ersten Ankündigungen markieren einen wichtigen Meilenstein für das Projekt, das eine neue Ära für Montreal und seine Zukunft einläuten wird.

Weitere Information finden Sie unter: www.royalmount.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/louis-vuitton-gucci-tiffany--co-und-rh-gehoren-zu-den-ersten-einzelhandlern-die-fur-royalmount-den-neuen-hotspot-in-der-stadtmitte-von-montreal-bekanntgegeben-wurden-301664777.html