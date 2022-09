LID Pressecorner

Knackt der Bauernverband den Rösti-Weltrekord?

Liebe Medienschaffende

Die traditionelle «Sichlete» am Montag, 19. September auf dem Bundesplatz steht dieses Jahr unter einem speziellen Stern! Der Schweizer Bauernverband (SBV) peilt zu seinem 125-Jahr-Jubiläum eine Bestmarke an: Er brät vor Ort eine Weltrekord-Rösti. Die Masse des bisherigen Rekordinhabers liegen bei 10m2. Die Kartoffeln dafür wuchsen im Verlauf des Sommers in allen Kantonen heran und werden für den Kochevent nach Bern gebracht. Die weltmeisterliche Rösti wird anschliessend kostenlos abgegeben. Der zweite Höhepunkt der Sichlete ist ab 13.30 Uhr der beliebte Alpabzug.

Wollen Sie sich vor Ort überzeugen, ob der SBV den bisherigen Rekord knackt? Oder möchten Sie ganz generell etwas Sichlete-Luft schnuppern? Wir laden Sie herzlich zur Erkundungstour auf den Bundesplatz ein.

Datum & Ort:

Montag, 19. September 2022, Bundesplatz

Programm

10.00 Uhr

Einläuten durch die Treichlergruppe Oberbalm

11.00 – 12.00

Festakt zur Weltrekord-Rösti anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des SBV (Treffpunkt am Stand des Berner Bauern Verbands)

Im Rahmen des Festakts übergeben die Kantone dem SBV die Kartoffeln. Gegen 11.40 Uhr wird die Rösti ausgemessen.

13.30

Start Alpabzug via Kornhausbrücke auf den Bundesplatz

Ganzer Tag

Informationen sowie Produkte aus fünf Berner Regionen; Streichelzoo; Chabis hobeln; Wolle spinnen; Kuhweide; Alphornbläser & Fahnenschwinger

17.00

Ende der Veranstaltung

Möchten Sie ein Gespräch oder Interview zu diesem Anlass führen? Das organisieren wir gerne für Sie.

Bitte melden Sie Ihren Wunsch bis am Freitag, 16. September, 12.00 Uhr an sandra.helfenstein@sbv-usp.ch.

