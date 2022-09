LID Pressecorner

Der Berner Matthias Baumann ist der beste Schweizer Landwirt

Medienmitteilung der OdA AgriAliForm vom 10. September 2022

An den SwissSkills Bern 2022 setzte sich Matthias Baumann aus Madiswil BE am Finaltag durch und errang damit den Titel als Schweizer Meister im Beruf Landwirt. Platz zwei belegt Patrick Schär aus Rohrbachgraben BE, auf den dritten Podestplatz schaffte es Stefan Hadorn aus Burgistein BE. Im Berufsfeld Landwirtschaft gab es zudem Wettbewerbe im Obst, Gemüse- und Weinbau.

An den schweizweiten Berufsmeisterschaften SwissSkills 2022 massen sich auch die 36 schweizweit besten Junglandwirte-/innen. Unter den neun Finalteilnehmenden setzte sich Matthias Baumann aus Madiswil BE (Inforama Rütti – Zollikofen) durch und errang damit den Titel als offizieller Schweizer Meister der Landwirte. Den zweiten Platz und damit den Titel als Vize-Schweizer Meister errang Patrick Schär aus Rohrbachgraben BE (Inforama Rütti – Zollikofen). Auf Rang drei kämpfte sich Stefan Hadorn aus Burgistein BE (Inforama Rütti – Zollikofen).

Im Beruf Landwirt/in wurden an den ersten drei Tagen der Meisterschaft Vorausscheidungen durchgeführt, wobei sich jeden Tag die drei Besten für den Finaltag qualifizierten. Dafür mussten sie Nutzpflanzen, Unkräuter, Krankheiten und Schädlinge erkennen, den Umgang mit verschiedenen Maschinen beherrschen, Kühe melken und die Milchqualität prüfen sowie ein Fleischrind beurteilen. Die neun Finalisten traten am Samstag nochmals gegeneinander an.

Auch die Berufe Gemüsegärtner/in (Gewinner: Michael Haab aus Wädenswil ZH, Inforama Seeland), WinzerIn (Gewinnerin: Lisa Traens aus Vissoie VS, Châteauneuf), Weintechnologe/in (Gewinnerin: Méloé Maye aus Chamoson VS) sowie die Obsfachleute (Gewinner: Pascal Rohrer aus Aesch LU, Strickhof Lindau) führten an den SwissSkills eigene Wettbewerbe durch. Die Pferdeberufe und Geflügelfachleute sowie der Schwerpunkt Biolandbau stellten ihre Ausbildungen ebenfalls vor.

Entsprechend attraktiv waren die beiden Hallen mit den landwirtschaftlichen Berufen für die Besucherinnen und Besucher. Die Landwirtschaft konnte dabei mit ihren vielfältigen Ausbildungen mit Maschinen, Tieren und der Natur punkten. Am Sonntag haben die Besucher anlässlich den «Best of SwissSkills» die Gelegenheit, selber Hand anzulegen und die verschiedenen Berufe näher kennen zu lernen.

Die neun Finalisten der Landwirt/innen:

Lukas Jufer, Lotzwil BE

Simone Heimgartner, Fislisbach AG

Roman Durrer, Dallenwil NW

Jan Viletta, Guarda GR

Philipp Rupf, Wuppenau TG

Ramona Kofmel, Obersdorf SO

Stefan Hadorn, Burgistein BE (3. Rang)

Patrick Schär, Rohrbachgraben BE (2. Rang)

Matthias Baumann, Madiswil BE (1. Rang)

