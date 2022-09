LID Pressecorner

Matthias Baumann katapultiert die Landwirte an die Spitze der SwissSkills 2022

Matthias Baumann katapultiert die Landwirte an die Spitze der SwissSkills 2022

Es ist kurz vor 23.00 Uhr, als eine Welle der Freude über den Erfolg der landwirtschaftlichen Berufe hereinbricht. Einer von ihnen wurde zum besten Lehrling der SwissSkills 2022 gewählt. Der Berner Matthias Baumann hat die höchste Punktzahl aller Berufe erreicht und damit einen Doppelschlag gelandet.

Unvergesslich, ein unvergesslicher Abend für Matthias Baumann und die OdA AgriAliForm. Der Berner gewinnt nicht nur den Titel des besten landwirtschaftlichen Lehrlings, sondern auch den Titel des besten Lehrlings der SwissSkills 2022. Diese Auszeichnung ist die Krönung einer aussergewöhnlichen Leistung, die er sich über den ganzen Tag hinweg hart erkämpft hat. Der junge Mann aus Madiswil, der am Freitag, dem letzten Selektionstag, ins Finale aufgestiegen war, bestätigte am Samstag seine hervorragenden Leistungen. Nach sechs souverän absolvierten Prüfungen wurde er zum besten Landwirtlehrling des Jahres gekürt, was an sich schon eine Leistung ist.

Aber der Rest des Abends, die Siegerfeier mit einer spektakulären Show und Bundesrat Guy Parmelin als Ehrengast, birgt noch eine grosse Überraschung und eine Flut von Emotionen. Matthias Baumann, der im Finale fast perfekt ist, erhält die höchste Punktzahl aller Wettbewerbe und wird zum besten Lehrling der Schweiz in allen Berufen gekürt. Von der Leistung zum Erfolg!

Die OdA AgriAliForm ist sehr stolz darauf, dass ihre Auszubildenden auf nationaler Ebene glänzen. Sie beweist damit die Qualität ihres Engagements für Berufe, die an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Natur angesiedelt sind, im Herzen der Schweizer Tradition liegen und vom technologischen Fortschritt angetrieben werden. All diese Herausforderungen sind Teil eines Ausbildungssystems, das seine Relevanz beim größten Schweizer Lehrlingstreffen unter Beweis stellt.

Unsere erste Pressemitteilung kündigte eine außergewöhnliche Veranstaltung an, und das war sie auch in jeder Hinsicht: ein Rekordbesuch - wie die fast 4000 Liter Milchshake belegen, die an den vier Veranstaltungstagen verkauft wurden -, ein reges Interesse von Besuchern aller Altersgruppen und, last but not least, ein extrem hohes Wettbewerbsniveau, das durch den nationalen Sieg von Matthias Baumann bestätigt wurde! Die SwissSkills 2022 sind ein Meilenstein in der Geschichte der landwirtschaftlichen Berufe. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vielen Dank für ihren Einsatz und ihre unvergesslichen Leistungen.

Loïc Bardet, Präsident OdA AgriAliForm und OK SwissSkills Mobile: 079 718 01 88 Petra Sieghart, Sekretariat OdA AgriAliForm Mobile: 079 669 02 01 swiss-skills2022.ch / agri-job.ch