Hoher Besuch zum 30-jährigen Jubiläum des 1. August-Brunchs

Herausgeputzt, vorbereitet und gebacken wird auf den Höfen: Denn auch dieses Jahr laden rund 280 Bauernhöfe zum 1. August-Brunch ein. 2022 findet der beliebte Anlass bereits zum 30. Mal statt. In den Kantonen Zürich, Wallis und St. Gallen hat sich sogar bundesrätlicher Besuch zum Buurezmorge angekündigt.

Heuer feiert der 1. August-Brunch sein 30-Jahre-Jubiläum! Auch nach drei Dekaden ist die Nachfrage von Seiten der Bevölkerung gross. Die Scheune ist rausgeputzt, die Tische gedeckt und in der Küche herrscht Hochbetrieb. All das sind Anzeichen dafür, dass es Zeit für den 1. August-Brunch ist. In der ganzen Schweiz bereiten sich rund 280 Höfe auf diesem besonderen Anlass am Nationalfeiertag vor. Auf drei dieser Höfe kommen sogar Bundesräte zu Besuch. Bundespräsident Ignazio Cassis wird im zürcherischen Knonau bei der Familie Duperrex zu Gast sein. Bundesrat Guy Parmelin lässt sich von der Familie Hischier im Kanton Wallis kulinarisch verwöhnen. Und Bundesrätin Karin Keller-Sutter nimmt bereits am Freitag vor dem 1. August an einer von der Schweizer Illustrierten organisierten Wanderung am Walensee mit Brunch bei Familie Zahner in Weesen teil. Sie wird von Leserinnen und Lesern der Schweizer Illustrierten begleitet. Darüber hinaus steigen auch der Präsident des Schweizer Bauernverbands Markus Ritter und der Stv. Direktor Urs Schneider in die Wanderschuhe, um die Bundesrätin zu begleiten.

Neben selbstgebackenem Zopf, Müesli, hübsch dekorierten Käse- und Fleischplatten bieten die Brunchhöfe auch eine bodenständige Atmosphäre, einen Einblick in ihren Hof und viele Entdeckungsmöglichkeiten für die Erwachsenen so wie für die Jungmannschaft. Den gegenseitigen Austausch pflegen und Verständnis schaffen, das ist am 1. August-Brunch möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich, weitere Informationen sind auf der Webseite www.brunch.ch zu finden.

Unglaublich, aber wahr! Es gibt 6 Gastgeberhöfe, die den 1. August-Brunch dieses Jahr zum 30igsten Mal organisieren. Mehr Erfahrung geht nicht. Die unermüdlichen Jubilare sind:

Familie Annelis & Martin Mühlemann aus Heiligenschwendi BE

Familie Brigitte & Hansueli Salis aus Chur GR

Familie Petra & Christian Schnider aus Sörenberg LU

Familien Schlup aus Schüpfen BE

Familie Barbara & Arnold Wiedmer Blum aus Zwischenflüh BE

Familie Andrea & Franz-Josef Wyss-Iten aus Oberägeri ZG

Der Schweizer Bauernverband bedankt sich für dieses unglaubliche Engagement während drei Dekaden!

Schweizer Bauernverband, Sarah Fellmann, Projektleiterin 1. August-Brunch, Tel. 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Responsable pour la suisse romande, 1000 Lausanne, 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 97 www.brunch.ch; info@brunch.ch