IG Swissgarant

Gesehen werden rettet Kinder-Leben

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Gesehen werden rettet (Kinder-) Leben

Durch lichtreflektierende Sticker an der Kleidung werden Kinder im Strassenverkehr besser gesehen. So können gerade in der dunkleren Jahreszeit viele Verkehrsunfälle mit Kindern verhindert werden.

MEDIENINFORMATION ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesehen werden rettet (Kinder-)Leben

Durch lichtreflektierende Sticker an der Kleidung werden Kinder im Strassenverkehr besser gesehen. So könnten gerade in der dunkleren Jahreszeit viele Verkehrsunfälle mit Kindern verhindert werden.

Seit 21 Jahren schon führt die Zofinger Firma autohauser jeden Herbst in ihrem Betrieb in Oftringen die Aktion «Kindersicherheit im Strassenverkehr» durch. Die Kinder können sich bei autohauser reflektierende Sticker auf ihre Jacken aufpressen lassen. Damit sind sie in der Dämmerung und bei Dunkelheit besser sichtbar und somit sicherer sind.

Aufgrund der Covid-19 Situation hat sich autohauser entschlossen, diesen wichtigen Event nicht ersatzlos zu streichen, sondern der Situation anzupassen.

Über www.autohauser.ch/kinder können fertig produzierte Sticker bestellt werden und bei uns in Oftringen abgeholt oder per Post (Portokosten übernimmt autohauser) bestellt werden. Die bereits ausgeschnittenen Sticker werden mit dem Bügeleisen auf die Jacken der Kinder appliziert. Die Montageanleitung wird mit den Sticker mitgeliefert.

Das sieht cool aus und hilft zudem, dass Kinder bei Dämmerung oder schlechter Sicht im Strassenverkehr besser gesehen werden und so sicherer unterwegs sind.

Mitmachen können alle, ob Gross oder Klein – die Aktion ist wie immer kostenlos!

Die Möglichkeit Sticker zu bestellen geht bis zum 14.12.2021, www.autohauser.ch/kinder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir freuen uns, wenn Sie diese Vorankündigung in Ihren Medien publizieren, damit möglichst viele Kinder in diesem Herbst etwas sicherer im Strassenverkehr unterwegs sein können – Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Thomas Hauser

Über autohauser - Jakob Hauser AG

Jakob Hauser AG ist ein Carrosseriebetrieb der für technisch hochstehende und wirtschaftlich effiziente Schadeninstandsetzungen steht. Ob eine Carrosserieschaden beim Parkieren oder aufgrund Verschuldens eines Dritten entstanden ist, Jakob Hauser AG arbeitet und handelt nach strengen Grundsätzen des kunden- und marktorientierten Ehrenkodex von Swissgarant und wird regelmässig durch die Organisationen Swissgarant überprüft und zertifiziert. Jakob Hauser AG vertritt bei jedem Schadenfall die Interessen des Kunden und ist besorgt, dass die ausgeführten Instandstellungsarbeiten ausschliesslich nach den Vorgaben des entsprechenden Fahrzeugherstellers ausgeführt werden und nicht nach den Vorstellungen des entsprechenden Versicherers welche oft versuchen die Schadenistandstellungskosten zu minimieren und dies natürlich zu Lasten der Insassensicherheit des Autofahrers.

Jakob Hauser AG verfügt über eigene Ersatzwagen und bieten auf die von ihr ausgeführten Arbeiten lebenslange Garantie. Kundenorientiertes und faires Handeln haben oberste Priorität. Jakob Hauser AG bietet einen vollständigen Schadenservice, resp. ein komplettes Schadenmanagement und wir nehmen dem Kunden so alle Kommunikation und die administrativen Arbeiten mit der entsprechenden Versicherung ab. Unsere Mitarbeiter absolvieren kontinuierliche Weiterbildung auf den Gebieten des markenspezifischen Wissens und neuer Technologien. www.autohauser.ch

Thomas Hauser Jakob Hauser AG - autohauser Postfach 950 4800 Zofingen thomas.hauser@autohauser.ch