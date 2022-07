LID Pressecorner

Jetzt für AgrarScouts-Ausbildung in St. Gallen anmelden

Nach dem erfolgreichen Start der AgrarScouts im Frühling an der BEA 2022, geht es an der OLMA in St. Gallen in die zweite Runde. Der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) bildet im Herbst im Rahmen der OLMA die nächsten AgrarScouts aus.

AgrarScouts suchen an Messen, Events oder in Lebensmittelmärkten den persönlichen Kontakt zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Durch einen offenen und kompetenten Dialog stärken sie das positive Image, Verständnis und Vertrauen der Schweizer Landwirtschaft.

Im Frühling 2022 wurden 23 AgrarScouts in der Schweiz ausgebildet. Weitere sollen es an der OLMA in St. Gallen werden. Interessierte Personen mit Bezug zur Landwirtschaft können sich für den Ausbildungskurs zum AgrarScout telefonisch oder per Mail beim LID anmelden. Die zweitägige Ausbildung beinhaltet ein Gesprächsführungstraining sowie einen Einsatz auf dem Messegelände der OLMA. Die Ausbildung zum AgrarScout ist kostenlos.

Jede Person, die ein Herz für die Landwirtschaft hat und in möglichst direkter Verbindung zu ihr steht sowie sich gut auskennt, kann AgrarScout werden. Wichtig ist, dass zukünftige AgrarScouts offen und bereit für den landwirtschaftlichen Dialog mit der Bevölkerung sind.

Die AgrarScouts arbeiten ehrenamtlich. Ihr Engagement kommt der Schweizer Landwirtschaft, der Region wie auch dem eigenen Betrieb zugute. Die erworbenen Fähigkeiten in der Gesprächsführung unterstützen die AgrarScouts im Alltag und in der eigenen Unternehmenskommunikation. Sie profitieren vom Netzwerk von Gleichgesinnten. Nach der Ausbildung hält der LID alle AgrarScouts auf dem Laufenden über Einsatzmöglichkeiten. Er organisiert und koordiniert weitere Einsätze und begleitet die Scouts.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lid.ch/agrarscouts

Kontaktdaten Landwirtschaftlicher Informationsdienst Stefanie Mancini, Projektleiterin AgrarScouts Mail: stefanie.mancini@lid.ch Telefon: 031 359 59 75