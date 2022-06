Pizolbahnen AG

Pizolbahnen erhalten mehrere Preise beim den Skiareatest-Awardverleihungen

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Verschiedene Vertreter der internationalen Seilbahnbranche trafen sich am vergangenen Freitag, 10.06.2022 in Gstaad zur Verleihung der Skiareatest-Awards. Die Pizolbahnen konnten dabei nicht weniger als sechs der begehrten Auszeichnungen entgegen nehmen, darunter der Gesamtsieg "Skiareatestsieger Schweiz".

Bisher fanden die Preisverleihungen immer auf österreichischem Boden statt. Erstmals wurden die internationalen Skiareatest-Awards unter der Leitung von Klaus Hönigsberger, heuer in Gstaad auf dem Eggli verliehen. Neben verschieden Vertretern aus der Politik, Gemeinde und der Seilbahn- & Tourismusbranche, waren auch ehemalige Atlethen aus dem Skisport wie beispielsweise Fritz Strobl vertreten.

Zur 27. Preisverleihung trafen sich rund 250 Gäste aus verschiedenen Skigebieten des Alpenraums - darunter auch eine Delegation von 10 Mitarbeitenden der Pizolbahnen AG. Nach den Eröffnungsansprachen wurde sogleich mit der Verleihung der Awards begonnen. Die Pizolbahnen erhielten für die Schweiz nicht weniger als sechs der begehrten Preise wie:

- Bestes Kinderangebot / Gold

- Freundlichstes Bahnpersonal / Gold

- Beschneiungs-Trophy / Gold

- Ralph Schneider - Gewinner Pistenleiter-Trophy

- Klaus Nussbaumer - Seilbahner des Jahres 2022

- Gesamt Testsieger Schweiz - Pizolbahnen AG

Ralph Schneider (Pistenchef) und Klaus Nussbaumer (CEO) freuten sich sehr über die persönlichen Auszeichnungen. Insbesondere sorgte aber der Gesamtsieg der Schweiz für Furore und löste bei allen Mitarbeitenden eine besondere Begeisterung aus!

"Preise und Ehrungen wie diese erhalten wir ausschliesslich aus der gelebten Teamleistung aller Mitarbeitenden am Pizol" erklärte CEO Klaus Nussbaumer. "Der überdurchschnittliche Einsatz und die Loyalität unserer Mitarbeitenden werden mit dem Gesamtsieg gewürdigt. Die Qualität der Pisten, das Gastronomieerlebnis, die Technik unserer Anlagen bis hin zum ersten Grüezi an der Kasse sind Faktoren für ein perfektes Gästeerlebnis. Erfolge wie diese ergeben sich nur durch ein perfektes Zusammenspiel indem sich jeder einzelne um seine Aufgabe und zum Wohl des Gastes bemüht" so Nussbaumer weiter. Die Geschäftsleitung der Pizolbahnen bedankte sich im Rahmen dieser Awards nochmals bei allen Mitarbeitenden, die das ausgezeichnete Ergebnis erst ermöglichten.

Für die Skiareatests bewerben sich jährlich viele Gebiete. Dabei werden die Destinationen verschiedenen Test unterzogen indem über 220 anonyme Tester aus diversen Branchen verschiedene Details in den jeweiligen Gebieten erkunden, prüfen und bewerten. Dabei werden Kriterien wie: Personal, Sicherheit, verfügbare Anlagen, Gästeservice, Schneequalität und weiteres eingehend unter die Lupe genommen. In über 50 Ski- und Tourismusdestinationen der Schweiz, war der renommierte, anerkannte Qualitätscheck bisher unterwegs.

Die Pizolbahnen erhielten zu den Awards ebenfalls das Pistengütesiegel mit Doppelgold sowie das Rodelbahn-Gütesiegel. Eine Auszeichnung die Gästen einmal mehr aufzeigt, in einem fortschrittlichen und modernen Skigebiet von bester Qualität unterwegs zu sein.

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb