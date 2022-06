LID Pressecorner

Demission von Meinrad Pfister als Zentralpräsident Suisseporcs

Meinrad Pfister tritt nach 9 Jahren als Zentralpräsident Suisseporcs auf die nächste Delegiertenversammlung per 10. Mai 2023 zurück.

Meinrad Pfister wurde im Jahr 2014 von der Delegiertenversammlung zum Zentralpräsidenten der Suisseporcs gewählt. Die fundierten Kenntnisse sowie die grosse Erfahrung als Schweinezüchter, Verwaltungsratspräsident der SUISAG und als Vorstandsmitglied des Schweizer Bauernverbandes ermöglichten ihm, sich während seiner Präsidialzeit mit grossem Erfolg für die Schweizer Schweinehaltenden einzusetzen. Sein enormes Netzwerk und die grosse Akzeptanz von allen Seiten – insbesondere von den Medien – ermöglichten ihm, die Interessen der Schweinehaltenden rundum zu vertreten. Bei der Lancierung der Gesundheitsprogramme Plus war er massgeblich mitbeteiligt. Seit dem Jahr 2021 wurde er von den beiden Vize-Präsidenten Thomas Kempf und Martin Wenger im Präsidium unterstützt.

Der Zentralvorstand Suisseporcs hat an seiner Sitzung vom 28.6.2022 beschlossen, eine Findungskommission zur Neubesetzung des Präsidialamtes zu gründen.

Über Suisseporcs:

Suisseporcs, der Verband der Schweizer Schweinehaltenden, vertritt die Schweinezucht- und Mastbetriebe in der ganzen Schweiz gegenüber Markt, Behörden, Abnehmer, Politik, Wirtschaft, Organisationen sowie Konsumentinnen. Der Produzentenverband der Schweizer Schweinehaltenden ist regional in vier Sektionen aufgeteilt. Der Sitz des Verbandes ist in Sempach, Luzern.

Kontakt & Rückfragen: Stefan Müller, Geschäftsführer Suisseporcs Mobile 079 204 86 50 Mail: stefan.mueller@suisseporcs.ch