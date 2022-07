LID Pressecorner

1. August-Brunch: Seit 30 Jahren ein Highlight

Ein üppiges, frisches Zmorge mit Produkten vom Bauernhof in gemütlicher Atmosphäre – wer kann da schon widerstehen? Seit 30 Jahren laden Bauernfamilien aus allen Ecken der Schweiz am Nationalfeiertag zum Brunch ein. Liebhaber des währschaften Frühstücks melden sich am besten noch heute beim Hof ihrer Wahl und sichern sich einen Platz.

Der 1. August-Brunch ist aus dem Familienkalender kaum mehr wegzustreichen. Kein Wunder, denn der beliebte Anlass findet dieses Jahr bereits zum 30. Mal statt. Ob direkt im Stall zwischen den Tieren oder auf dem Vorplatz des Bauernhofs: Jede der über 250 Gastgeberfamilien empfängt die Besucher auf ihre individuelle Art und Weise, was den Brunch-Besuch zu einem einmaligen Erlebnis macht.

Die grossen und kleinen Gäste dürfen sich auf ein reichhaltiges und frisch angerichtetes Frühstücksbuffet freuen. Nach Herzenslust zu selbstgemachten Köstlichkeiten wie Zopf, Brot, Käse, Most, Röschti mit Spiegelei oder einer frisch gebackenen Kirschenwähe greifen. Wer kann da schon widerstehen? Daneben gewähren die Anbieterfamilien mit Hofführungen Einblicke in ihr Arbeitsumfeld oder bieten mit Streichelzoos und Spielecken allerhand für die Jungmannschaft.

Ein Blick hinter die Kulissen verrät, ohne eine gute Vorbereitung und vielen fleissigen Helferinnen und Helfer ist ein 1. August-Brunch nicht möglich. Damit alles optimal geplant werden kann, ist eine frühzeitige Anmeldung direkt bei der Bauernfamilie bis am 30. Juli 2022 erforderlich. Weitere Informationen zu den Anbieterhöfen und ihren Besonderheiten gibt’s online auf www.brunch.ch oder im BrunchMagazin (auch in Migros- und Landi-Filialen erhältlich).

Schweizer Bauernverband, Sarah Fellmann, Projektleiterin 1. August-Brunch Tel. 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Responsable pour la suisse romande Telefon: 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile per il Ticino Telefon: 091 851 90 97 www.brunch.ch / info@brunch.ch