Gut aufgestellt ins neue Schuljahr

Medienmitteilung von Agro-Image, 17. März 2022

Erneut eine Durststrecke liegt hinter uns, vorausplanen war im Jahr 2021 schwierig, die Bedingungen konnten täglich ädern. Einige Schulbesuche blieben aus, andere mussten verschoben werden. Dennoch, 3168 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe kamen in den Genuss eines Schulbesuchs durch Agro-Image, dies zeigt der Jahresbericht an der Hauptversammlung in Zollikofen. Das sind fast 1000 mehr als im Jahr zuvor. Zudem tut eine ruhigere Phase auch gut, es bleibt Zeit, um Pendenzen anzupacken. Zuoberst standen die neue Website und das Modul Nachhaltigkeit. Beides konnte im letzten Jahr umgesetzt werden. An der Hauptversammlung gab es ausserdem Wechsel im Vorstand zu vermelden.

Durststrecke ist vorbei

An der Hauptversammlung vom 9. März 2022 haben 14 aktive und passive Vereinsmitglieder, sowie Partnerorganisationen in Zollikofen zusammengefunden. Die unbeständigen Bedingungen an den Schulen und die zeitweisen Schulschliessungen erschwerten die Planung für Lehrpersonen auch im Jahr 2021 massiv. Die meisten Unterrichtsbesuche von Agro-Image finden im Winterhalbjahr statt, zwischen Oktober und März, wenn auch Erkältungskrankheiten Hochsaison haben. Es gab Verschiebungen und Umplanungen, nicht zuletzt auf Grund von Klassenquarantänen. Grundsätzlich konnte der Unterricht trotz allem durchgeführt werden, mit einigen Vorsichtsmassnahmen versteht sich. Mit Blick auf das Vorjahr scheint die trockenste Zeit nun vorüber zu sein. Die 3168 Schülerinnen und Schülern, welche im vergangenen Jahr unterrichtet wurden, entsprechen bereits wieder 65% eines normalen Jahres und sind zugleich 15% mehr als im ersten Pandemiejahr.

Ruhige Zeit gut genutzt

Anstehenden Projekten hat die ruhigere Zeit Schub verliehen. Bereits im Frühling ist das neue Modul Nachhaltigkeit erstmals an der Oberstufenschule Strättligen in Thun unterrichtet worden. Die Unterrichtslektion wurde zuvor in Zusammenarbeit mit Studierenden der Hochschule für Agronomie-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL für die Oberstufe entwickelt, ausgerichtet auf den Lehrplan 21. Das Modul wird als Vertiefung im Anschluss an das Grundmodul Landwirtschaft angeboten. Behandelt werden Themen wie Biodiversität, Schädlinge, Nützlinge aber auch Littering und Food Waste, Themen, welche bei Lehrpersonen besonders hohe Beachtung finden.

Ein weiterer Meilenstein wurde mit der neuen Website agro-image.ch erreicht, welche im Herbst aufgeschaltet werden konnte. Modern im Aussehen, zeitgemäss in der Technik, bewährt im Inhalt und natürlich responsive für verschiedene Geräte. Im gleichen Zug hat die Geschäftsführerin Manon Camille Nyfeler eine grundlegende Marketingstrategie für den Verein erarbeitet. Demnach wird Agro-Image unter anderem neu in den sozialen Medien aktiv werden, mit einem smarten, tragbaren Social Media Plan.

Vorstand mit neuer Besetzung

Austritte und Wahlen stehen nun auf der Traktandenliste. Simon Birrer aus Balsthal im Kanton Solothurn war zwei Jahre im Vorstand aktiv und zugleich verantwortlich für die Regionalleitung in der Zentralschweiz. Ihm ist es zu verdanken, dass die Referentengruppe in der Zentralschweiz einen ausgesprochen guten Zusammenhalt hat. Seit 2019 ist Simon Birrer selber als Referent aktiv. Auch in Zukunft wird der Agronom,

heute als Berufsschullehrer tätig, zwischendurch für Agro-Image an den Oberstufenschulen unterwegs sein. Gewählt wird an seiner Stelle Marcia Peterhans von der Betriebsgemeinschaft Agrino in Niederrohrdorf im Kanton Aargau. Der Hof ist mit Milchkuh- und Mutterkuhhaltung, Ackerbau, Futterbau, Pferdepension, Stromproduktion, Schule auf dem Bauernhof und weiteren Aktivitäten vielseitig unterwegs. Die Bäuerin mit eidgenössischem Fachausweis wirkt seit zwei Jahren bei Agro-Image als Referentin mit. Marcia Peterhans freut sich, die neue Ansprechperson für die Region Zentralschweiz zu sein. Eine Neubesetzung gibt es auch in der Romandie. Nathan Panchaud aus dem freiburgischen Villarimboud übernimmt den vakanten Posten als Regionalleiter und tritt ebenso neu im Vorstand ein. Der Landwirt betreibt zusammen mit seinem Vater Milchproduktion und Pouletmast und baut Kulturen wie Mais, Getreide oder Zuckerrüben an. Der sechsköpfige Vorstand freut sich darauf, die Ziele von Agro-Image in der neuen Gruppe zu realisieren. Im Anschluss an die ordentliche Versammlung klingt der Abend beim Genuss einer Käseplatte, einem Glas Apfelsaft und entspannten Gesprächen aus.

Kontakt Geschäftsführung Agro-Image: Manon Camille Nyfeler: info@agro-image.ch, 079 418 97 25 Mehr Informationen: www.agro-image.ch