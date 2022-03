LID Pressecorner

Lukas Berger neuer Präsident des Schafzuchtverbandes

Die Delegierten des Schweizerischen Schafzuchtverbandes haben Lukas Berger zum Präsident gewählt. Lukas Berger arbeitet seit Frühling 2020 im Vorstand des SSZV mit, seit 2021 als Vizepräsident.

Lukas Berger tritt die Nachfolge von Peppino Beffa an, der das Amt seit 2019 als Interimspräsident innehatte. Der 34-jährige Berger ist WAS-Züchter in der Schafzuchtgenossenschaft Diemtigtal und Umgebung und arbeitet in seiner Wohngemeinde Aeschi bei Spiez, wo er auch aufgewachsen ist, als Gemeindeschreiber.

Lukas Berger will den unter Peppino Beffa eingeschlagenen Kurs weiterführen, die Sachpolitik in den Vordergrund stellen und mit lösungsorientierter Arbeit gute Resultate erzielen. Der SSZV habe in den nächsten Jahren einige Herausforderungen zu bewältigen. Dazu zählen die Grossraubtierproblematik, die schweizweite Bekämpfung der Moderhinke sowie der Stopp des Mitgliederschwundes.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden von den Delegierten in ihrem Amt bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt worden ist German Kalbermatter, Niedergesteln VS.

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Schafzuchtverband (SSZV) wurde auf dem Weg der schriftlichen Beschlussfassung durchgeführt. Die Stimmbeteiligung betrug 64%.

Lukas Berger, Präsident Tel. 079 305 26 74 Christian Aeschlimann, Geschäftsführer Tel. 062 956 68 53