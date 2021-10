Huawei Enterprise

Huawei kündigt konkurrenzlose zweiwöchige Vorlaufzeit für stark nachgefragte Wi-Fi 6-Netzwerkkomponenten an

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Netzwerke schnell zu implementieren, Huawei Enterprise liefert wichtige Switches und Access Points (APs) innerhalb von 14 Tagen.

Das Portfolio an Netzwerklösungen von Huawei - einschließlich AirEngine Wi-Fi 6, CloudEngine Switch, und CloudCampus - ermöglicht Unternehmen, die Anforderungen der heutigen sich schnell ändernden, zunehmend digitalisierten Welt zu erfüllen.

Da Unternehmen ihre Netzwerke schnell modernisieren und neue globale Standorte aufbauen wollen, kann jeder Tag, den sie mit dem Warten auf wichtige Netzwerkkomponenten verbringen, erhebliche Auswirkungen auf Produktivität und Kosten haben. Als Reaktion darauf bietet Huawei ein umfassendes Sortiment an Netzwerkkomponenten mit einer beispiellosen zweiwöchigen Lieferfrist an. Kein anderer Anbieter von Unternehmensnetzwerken kann diese außergewöhnlich schnelle Lieferung in einem Markt bieten, der traditionell für deutlich längere Vorlaufzeiten bekannt ist.

Mit AirEngine Wi-Fi 6 erreichen Unternehmen ultraschnelle Geschwindigkeiten ohne Abdeckungslücken, ohne Wartezeiten für Services und ohne Paketverluste beim Roaming. CloudEngine ermöglicht die Konvergenz von kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken und versetzt Unternehmen in die Lage, Campusnetzwerke mit einer vereinfachten Verwaltung aufzubauen, die gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit und Service-Intelligenz bieten. Darüber hinaus ermöglicht die Cloud Campus-Lösung von Huawei den Aufbau eines absichtsgesteuerten, globalen Netzwerks. Die End-to-End-Lösung optimiert die Netzwerkarchitektur und ermöglicht standortübergreifende Geschäftsprozesse.

Die CloudEngine Campus Switches des Unternehmens bieten 10 GE-Zugang mit hoher Dichte sowie kabelgebundene und kabellose Konvergenz. Intelligente Betriebs- und Wartungsprozesse sammeln Daten in Echtzeit durch Telemetrie. Die Zusammenarbeit mit dem Campus Network Analyzer gewährleistet eine optimale Benutzererfahrung, da Netzwerkprobleme schnell und präzise erkannt werden.

Weitere Optionen der CloudEngine Campus Switches umfassen energiesparende und erweiterte Sicherheitsfunktionen sowie vereinfachte Netzwerk-Betriebs und -Verwaltungsprozesse. Zu den Vorteilen gehören ein geräuschloses, energiesparendes Design, Super Virtual Fabric (SVF) mit Plug-and-Play-Funktionen und die dynamische Bereitstellung von Benutzerrichtlinien (VLAN, QoS und ACL).

Die WLAN-Produkte von Huawei für Unternehmensnetzwerke bieten viele Vorteile, von blitzschnellen Geschwindigkeiten über ständige Mobilität bis hin zu kontinuierlichen, selbstorganisierenden Netzwerken.

AirEngine Access Points (Zugangspunkte) ermöglichen Wi-Fi 6 für den Innenbereich, wobei sechs Spatial Streams unterstützt werden. Sie verfügen über integrierte intelligente Antennen, die automatisch Interferenzen unterdrücken, die Signalstärke verdoppeln und eine um 20 Prozent größere Abdeckung bieten. Eine Cloud-Management-Plattform optimiert die Verwaltung von APs und Services und senkt die Betriebskosten.

Sun Tao, Vice President, Marketing & Solution Sales, Huawei Western Europe Enterprise Business Group, kommentierte: "Als kundenorientiertes Unternehmen sind wir ständig bestrebt, durch die Bereitstellung sicherer und stabiler Netzwerke einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Nachhaltigkeit, Qualität und Compliance sind die Grundlagen unseres Handelns. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams arbeiten unermüdlich daran, neue Technologien für das Zeitalter der Innovation 2.0 zu entwickeln, und wir freuen uns, dieses einzigartige Angebot auf den Markt bringen zu können."

Alle Switches oder APs, die vor dem 31. Oktober 2021 bestellt werden, werden innerhalb von zwei Wochen geliefert, wobei die Kunden auch von zeitlich begrenzten Rabatten profitieren.

Das Angebot von Huawei umfasst die folgenden Teile:

AirEngine 5761-21 (11ax, 2 + 4 Dual Radio, Smart Antenna, USB, BLE)

AirEngine 5761-11 (11ax, 2 + 2 Dual Radio, Smart Antenna, USB, BLE)

CloudEngine S6730-H24X6C (24 x 10 GE SFP+, 6 x 100 GE/40 GE QSFP28)

CloudEngine S5735-L8P4S-A1 (8 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Schnittstelle, 4 x GE SFP, PoE+, AC)

CloudEngine S5735-L24P4X-A1 (24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Schnittstelle, 4 x 10 GE SFP+, PoE+, AC)

CloudEngine S5735-L48P4X-A1 (48 x 10/100/1000BASE-T Ethernet-Schnittstelle, 4 x 10 GE SFP+, PoE+, AC)

Alle Netzwerkteile können in Belgien, der Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, der Republik Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Malta, den Niederlanden, Portugal, San Marino, dem Vatikanstaat, Andorra und Gibraltar geliefert werden.