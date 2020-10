Seeing Machines

Seeing Machines erweitert sein branchenführendes DMS auf die Überwachung der Insassen

Canberra, Australien (ots/PRNewswire)

Seeing Machines, das Unternehmen für fortschrittliche Computer-Vision-Technologie, das KI-gestützte Fahrerüberwachungssysteme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entwickelt, hat angekündigt, dass es sein führendes Fahrerüberwachungssystem (DMS) formell zu einem Überwachungssystem für das gesamte Fahrzeuginnere und die Insassen (OMS) ausbaut. Das erweiterte Angebot wird bereits ab 2023 für Automobilproduktionsprogramme zur Verfügung stehen.

Seeing Machines schätzt, dass sein Eintritt in OMS eine zusätzliche Marktchance eröffnet, die bis 2030 einen Gesamtwert von bis zu 1,5 Milliarden AUD haben wird, wobei die geschätzten Einnahmemöglichkeiten für das Unternehmen über 350 Millionen AUD liegen.

Diese Erweiterung steht im Einklang mit dem "Safety First"-Fokus von Seeing Machines und nutzt wichtige Innovationen, um eine kompromisslose Kopf-, Augen- und Gesichtsverfolgung für die Fahrerüberwachung mit einem Wide Field of View (WFOV)-Kamerasystem zu erreichen. Hierdurch wird das Unternehmen Messgrößen wie Aufmerksamkeit, Ablenkung, Beeinträchtigung, Identifizierung und andere Faktoren, mit denen das Befinden des Fahrzeugführers erfasst wird, auf die Fahrzeuginsassen ausdehnen.

Die Einführung eines WFOV-Innenraum-OMS wird auch weiterhin selbst die anspruchsvollsten Euro NCAP DMS- und halbautomatischen Fahranforderungen unterstützen, die heute traditionell mit einem Kamerasystem mit schmalem Sichtwinkel (ausschließlich für den Fahrer) erfüllt werden, während gleichzeitig Sicherheit, Komfort und Bequemlichkeit für die Fahrgäste erweitert werden. Die Fähigkeiten von OMS reichen von zuverlässigeren und kostengünstigeren passiven Sicherheitssystemen bis hin zu vollständig KI-fähigen Innenräumen, die in der Lage sind, die Bedürfnisse des Fahrers und der Fahrgäste zu erkennen und zu berücksichtigen.

Darüber hinaus ermöglicht der Ansatz, der durch die Occula® Neural Processing Unit (NPU)-Technologie von Seeing Machines ermöglicht wird, die Erweiterung eines DMS auf ein WFOV-Innenkamerasystem, das eine Reihe von zusätzlichen hochwertigen Innenraum- und Insassenerfassungsfunktionen bietet, ohne dass die Kosten für Kamera, Beleuchtung oder eingebettete Verarbeitung steigen. Dies kann mit leicht erhältlichen und bewährten Kfz-Bildsensoren und anderen Komponenten erreicht werden, was den Wert des bestehenden Produktangebots des Unternehmens erheblich steigert, das mit den zuvor angekündigten "Drei-Säulen"-Lieferoptionen konsistent bleibt. Dazu gehören:

1. Ein marktführender FPGA-basierter FOVIO-Chip von Xilinx mit Occula® NPU-Beschleunigung für die kostengünstigste, schnellste und eigenständige DMS/OMS-Systemverarbeitungslösung, die auf den Einbau von Smart-Kameras an einer Reihe von geeigneten Stellen wie Instrumententafeln und Rückspiegeln abzielt 2. Beschleunigte und nichtbeschleunigte Software-Bibliotheken (e-DME), die eine Vielzahl von Verarbeitungsplattformen unterstützen, sowie Integrationsseiten, einschließlich Infotainment-Systeme und ADAS-Domänenmodule, einschließlich der zuvor angekündigten Qualcomm-Lösung SnapDragon. 3. Occula® NPU ASIC-Lizenz für Automobilzulieferer von SOC (System on Chip), die eine einzigartig optimierte Beschleunigungslösung zur Erzielung einer kompromisslosen Erkennungs- und Verfolgungsleistung in Bezug auf Menschen und Objekten für kamerabasierte DMS- und Innenraum-/Insassenüberwachungssysteme bei geringstmöglichen Verarbeitungskosten einbetten möchten.

Zurzeit sind Vorführmodelle von Seeing Machines mit kombinierter Fahrer- und Innenraum-/Insassenüberwachungstechnologie verfügbar, die den Modellen entsprechen, welche voraussichtlich 2023 auf dem Markt eingeführt werden.

Nick DiFiore, SVP und GM Automotive nahm dazu Stellung: "Ich bin stolz auf den methodischen Ansatz, den unsere Forscher in Bezug auf das Problem der Innenraum- und Insassenüberwachung gewählt haben, um die "Feature Wars" zugunsten der Systemsicherheit zu vermeiden, und zwar durch eine weiterhin kompromisslose Verfügbarkeit und Leistung der Fahrerüberwachung bei gleichzeitig niedrigen eingebetteten Verarbeitungskosten, die durch unsere Occula(TM) NPU-Technologie ermöglicht werden; eine Kombination, die sich stärker akademisch orientierten - brachialen - tief gelernten Netzwerkansätzen entzieht.

"Wir erwarten, dass unsere Tier-1- und OEM-Kunden in der Automobilindustrie von der Realität eines kompromisslosen DMS begeistert sein werden, das für alle Eventualitäten des Euro NCAP bereit ist, mit dem Versprechen, die Sicherheits- und Komfortmerkmale für die Fahrzeuginsassen zu erweitern, ohne die Gesamtsystemkosten zu erhöhen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt in unserer Unternehmensvision, Autos wirklich in die Lage zu versetzen, ihre Insassen zu sehen, zu verstehen, zu sichern und zu unterstützen."

