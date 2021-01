Admitad

Admitad investierte 200.000 GBP in das Wachstum von RevGlue, der in Großbritannien ansässigen SaaS-Plattform mit einer Reihe von Tools für die Monetarisierung von Traffic

Heilbronn, Deutschland (ots/PRNewswire)

Admitad führte die jüngste Investitionsrunde in RevGlue an, wobei der Betrag von 200.000 GBP für das zukünftige Wachstum, die Entwicklung des Teams und die Expansion in neue Regionen bestimmt ist.

Mit dieser Investition unterstreicht Admitad die Wichtigkeit, seinen Partnern ein qualitativ hochwertiges Set an Werkzeugen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihren Traffic schnell und einfach monetarisieren können, und bietet damit eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um Verkäufe zu fördern und online Geld zu verdienen.

Alexander Bachmann, Admitad Gründer & Geschäftsführer: "RevGlue ist ein einzigartiges Unternehmen: Als SaaS-Plattform bietet es Publishern mehrere technische Lösungen für die Traffic-Monetarisierung, während es gleichzeitig über umfangreiche Erfahrungen im Affiliate-Marketing verfügt. Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit ein Gewinn für unsere Partner auf der ganzen Welt sein wird und planen, RevGlue bei ihrem Wachstum und ihrer weltweiten Expansion weiter zu unterstützen."

Warum RevGlue?

RevGlue ist bekannt für die Produkte, die sowohl die Affiliate-Datenanbieter und Traffic Monetising Publisher umfassen. Das in Manchester ansässige Unternehmen bietet eine Reihe von Tools zur Erstellung neuer Affiliate-Websites im SaaS-Modell unter Verwendung ihrer WordPress-Plugins und strukturierter Inhalte. Diese Tools sind dynamisch und einfach zu bedienen und werden bereits von Social-Media-Influencern, Entwicklern mobiler Anwendungen und Bloggern nachgefragt - also von denjenigen, die ihre Web-, Social- und Mobile-Plattformen monetarisieren wollen und dabei bewusst das Affiliate-Marketing-Modell nutzen.

RevGlue CEO & Gründer, Adeel Farooq: "Wir schätzen die Unterstützung und das Vertrauen von Admitad sehr. Die Investition wird für die Skalierung unserer Geschäftsaktivitäten zunächst in Großbritannien und dann in den Märkten weltweit verwendet, beginnend mit den USA, wo wir ebenfalls unser erweitertes Set an Tools und Services anbieten werden."

RevGlue ist ideal positioniert, um im kommenden Jahr schnell zu wachsen und den Nutzern mehrere Lösungen zur Erstellung von Nischen-Affiliate-Websites zu bieten. So werden die Verlage ihren Kunden schließlich helfen, Geld zu sparen - über Cashback, Coupons, Rabatte und andere Geschäftsmodelle. Für Admitad ist dies der Bereich der Möglichkeiten, um seinen Partnern die High-Level-Tools für eine einfache und transparente Traffic-Monetarisierung zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig solche Dienstleistungen von den Profis auf dem Gebiet zu erhalten.

Informationen zu Admitad

Admitad bietet mehrere Dienste zur Förderung des Verkaufs und zum Geldverdienen im Internet. Es beherbergt nun das Admitad Affiliate Netzwerk und mehrere Tools zur Traffic-Monetarisierung, sowie den Advertiser Marketplace, den LetyShops Cashback-Anbieter, das GetUniq Ad Management System und das Admitad Projects Startup Studio.