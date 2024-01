Textilmuseum St.Gallen

Textilmuseum St.Gallen: Ausstellungen 2024

Im diesem Jahr eröffnet das Textilmuseum St.Gallen zwei Sonderausstellungen. Den Anfang macht am 12. April 2024 die Schau „All You CanNOT Eat. Fake Food auf Stoff“, die bis einschliesslich 13. Oktober 2024 zu sehen ist. Am 8. November 2024 eröffnet die Ausstellung „Circle of Water. Textilien im Fluss“, die bis zum 21. April 2025 läuft.

Wir freuen uns, Ihnen das Ausstellungsprogramm 2024 ankündigen zu dürfen:

All You CanNOT Eat. Fake Food auf Stoff

12.04.2024 – 13.10.2024

Die Ausstellung „All You CanNOT Eat. Fake Food auf Stoff“ ist einem Restaurant nachempfunden, in dem nichts Ess- oder Trinkbares angeboten wird.

Auf Basis der Sammlung des Textilmuseums St.Gallen sind die Tische von diversen Gästen mit Exponaten, die Nahrungsmittel abbilden, gedeckt. Verschiedene Zeitepochen, gesellschaftliche Klassen und Geschmäcker treffen aufeinander und treten zueinander in Bezug.

Menschliche Nahrungsaufnahme ist ein flüchtiger Moment. Einverleiben muss sich der Mensch Essen und Trinken bevor es verdirbt und verrottet. Im Akt des Verzehrens tritt das Gegessene und Getrunkene aus dem sozialen Rahmen aus. Um dieses ‚Verschwinden‘ zu lindern und zu verhindern, wird Essbares abgebildet und damit festgehalten.

„All You CanNOT Eat“ untersucht in einer Ausstellung und einer Veranstaltungsreihe Tischkultur im Hinblick auf fake food. Weiterführend werden Prints und Imitationen von Verzehrbarem in der Mode beleuchtet.

„All You CanNOT Eat. Fake Food auf Stoff“ gehört zum städtischen Kooperationsprojekt „ Esswelten “, welches das Textilmuseum mit der Stiftsbibliothek und dem Kulturmuseum gestaltet.

Circle of Water. Textilien im Fluss

8.11.2024 – 21.04.2025

Das Textilmuseum St.Gallen zeigt vom 8. November 2024 bis 21. April 2025 die Ausstellung „Circle of Water. Textilien im Fluss“. Die Besucher:innen tauchen in die Welt der der Bade- und Outdoormode ein und entdecken multimedial ihre Geschichte von den Anfängen wasserdichter Kleidung bis zu heutigen Hightech-Textilien. Ausgestellt sind Kleidungsstücke und Accessoires, die speziell für Wasseraktivitäten designt wurden, wie zum Beispiel Bikinis und Skianzüge aus PET-Flaschen, abbaubare Regenjacken – und natürlich Regenschirme!

Die Ausstellung präsentiert umweltfreundliche Lösungen für wasserbezogene Kleidung in enger Kooperation mit dem Circular Lab, angesiedelt an der Universität St.Gallen, sowie Schweizer Textilfirmen. Besucher erfahren mit allen Sinnen, wie nachhaltige und wasserfreundliche Mode aussehen kann. Vorträge und Workshops von Expert:innen ergänzen die Ausstellung, um das Bewusstsein für nachhaltige Mode zu schärfen und die Besucher:innen zum Nachdenken über den Kreislauf des Wassers in der Textilwirtschaft anzuregen.

