Textilmuseum St.Gallen

"All You CanNOT Eat. Fake Food auf Stoff" /Ausstellungsankündigung

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Fake Food auf Stoff! Das Textilmuseum St.Gallen präsentiert die Ausstellung "All You CanNOT Eat" vom 12. April bis einschliesslich 13. Oktober 2024.

Die Ausstellung " All You CanNOT Eat. Fake Food" auf Stoff ist einem Restaurant nachempfunden, in dem nichts Ess- oder Trinkbares angeboten wird. Auf Basis der Sammlung des Textilmuseums St. Gallen sind die Tische von diversen Gästen mit Exponaten, die Nahrungsmittel abbilden, gedeckt. Verschiedene Zeitepochen, gesellschaftliche Klassen und Geschmäcker treffen aufeinander und treten zueinander in Bezug.

Menschliche Nahrungsaufnahme ist ein flüchtiger Moment. Einverleiben muss sich der Mensch Essen und Trinken bevor es verdirbt und verrottet. Im Akt des Verzehrens tritt das Gegessene und Getrunkene aus dem sozialen Rahmen aus. Um dieses “Verschwinden” zu lindern und zu verhindern wird Essbares abgebildet und damit festgehalten.

"All You CanNOT Eat" untersucht in einer Ausstellung und einer Veranstaltungsreihe Tischkultur im Hinblick auf fake food. Weiterführend werden Prints und Imitationen von Verzehrbarem in der Mode beleuchtet.

Partizipatives Projekt unter Mitwirkung von Alfred Leuzinger (open art museum), Association Verdre, Beni Bischof, Carlo Rampazzi, Collective Swallow, Estelle Gassmann, Infantium Victoria, Joan Sallas, Josefa Lüscher, Julie Chauland, Kristina Bucheli, Lapidar (Jessica Celis, Salomon Elsler, Elena Völkle, Nadine Werner), Léonie Ludovicy, Madame Europe, Madame Tricot, Marta Birt, Natalia Solo-Mâtine, Pauline Lutz, Pusha Petrov, Sabina Speich, Sarena Huizinga, Sinnlich Essen (Sabrina Berger, Larissa Riesen, Lisa Rubio, Cajetana Oechslin), Sven Gex, taktik:haptik (Lisa Blaser, Nathan Werlen, Zora Weidkuhn), Tatiana Boiko, Terézia Krnácová, Tischgesellschaft (Jana Besimo, Valerie Meta Ehrenbold, Lisa Schöpflin) und Yves Meier.

Die Medienorientierung findet am Donnerstag, den 11. April 2024 um 10 Uhr in Anwesenheit der Kuratorin Dr. Alexandra Schüssler und ausgewählter Künstler:innen statt, die gerne für ein Interview zur Verfügung stehen. Wir bitten um Anmeldung unter communications@textilmuseum.ch. Am Donnerstagabend eröffnen wir die Ausstellung um 18.30 Uhr offiziell. Sie sind herzlich zur Vernissage eingeladen.

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Materialien benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Freundliche Grüsse

Silvia Gross

sgross@textilmuseum.ch

+41 71 228 00 17

Textilmuseum St. Gallen Vadianstrasse 2 9000 St. Gallen Schweiz info@textilmuseum.ch www.textilmuseum.ch