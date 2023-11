CGTN

CGTN: Personenzentrierter Ansatz: China setzt seine Bemühungen für verstärkten Katastrophenschutz fort

China gab bekannt, dass es weiterhin einen personenzentrierten Ansatz verfolgen und Fortschritte bei der Verbesserung von Katastrophenschutz, -eindämmung und -hilfe beschleunigen wird, nachdem Peking, die Provinz Hebei und mehrere andere Teile des Landes von Überschwemmungen und geologischen Katastrophen betroffen waren, die von extremen Regenfällen Ende Juli und Anfang August verursacht wurden.

Am Freitag besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping die Gebiete in Peking und der Provinz Hebei, die in diesem Sommer von Überschwemmungen betroffen waren, und machte sich ein Bild von den Projekten zum Wiederaufbau. Während im Norden Chinas der Winter naht, forderte Xi eine Verdopplung der Bemühungen, Sicherheitslücken und Schwachstellen zu stärken und gleichzeitig den Fortschritt bei der Verbesserung von Hochwasserschutz- und Katastrophenschutzsystemen zu beschleunigen.

In einer Schule, die in Mentougou in Peking als vorübergehende Unterkunft diente, sprach Xi mit Schülern und sagte, er sei froh, ihre lächelnden Gesichter zu sehen, nachdem sie planmäßig zur Schule zurückkehren konnten. Er forderte verstärkte Sicherheitsschulungen für Kinder, um ihr Bewusstsein für die Problematik zu schärfen.

Der chinesische Präsident, auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, traf sich später mit Familienmitgliedern derjenigen, die bei ihrem Einsatz während der Hochwassersaison ums Leben kamen, und äußerte sein Beileid. Er sprach auch mit Mitgliedern der Partei und Kadern, die an der Hochwasserprävention und Katastrophenhilfe beteiligt waren.

Verbesserung der Katastrophenschutzmaßnahmen

Xi besuchte später am Tag auch ein Dorf in Miaofengshan, wo er sich ein Bild von der Stärkung der lokalen Infrastruktur machte.

„Nach schlimmen Überschwemmungen müssen umfangreiche Bauarbeiten und Verbesserungen vorgenommen werden, wobei auch das Niveau von Wasserwirtschaftsanlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen deutlich verbessert werden muss", sagte Xi lokalen Behörden und drängte zur Integration von Wiederaufbau und qualitativ hochwertiger Entwicklung.

Er forderte außerdem dazu auf, Verbesserungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse durchzuführen, und wies insbesondere darauf hin, dass auch die Wiederbelebung ländlicher Gebiete und der Aufbau einer ökologischen Zivilisation Teil des Wiederaufbauprozesses sein sollten, um die Möglichkeiten für Katastrophenschutz, -eindämmung und -hilfe umfassend zu verbessern.

Er betonte auch die Notwendigkeit, Katastrophenschutzsysteme sowohl für den städtischen, als auch für den ländlichen Raum voranzutreiben, um die Fähigkeit zur Selbstrettung und gegenseitigen Rettung zu gewährleisten.

