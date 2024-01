Wilde Krimml 2.0: Neue Verbindung Zell-Gerlos in der Zillertal Arena feierlich eröffnet - /

Zillertal Arena

Zell im Zillertal (ots)

Auch wenn die neue Verbindungsbahn „Wilde Krimml“ bereits seit ca. 2 Monaten die Gäste in der Zillertal Arena schnell und komfortabel transportiert, war es den Verantwortlichen ein Anliegen, auch noch eine offizielle Eröffnungsfeier inklusive Segnung der neuen Liftanlagen vorzunehmen. „Es handelt sich bei der Neugestaltung der Verbindung zwischen Zell und Gerlos um ein Meilensteinprojekt – nicht nur für die Zeller Bergbahnen, sondern für die ganze Region. Mit dem Zusammenschluss der Skigebiete Zell-Gerlos-Königsleiten zur Zillertal Arena wurde 1999 der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte gesetzt. Die Verbindungsbahn „Krimml-X-Press“ hat dies möglich gemacht – aber in den vergangenen Jahrzehnten hat uns der Lift auch immer wieder Kopfschmerzen bereitet“, blickt GF DI Franz Kranebitter zurück auf die Anfänge der Zillertal Arena.

Am höchsten und wahrscheinlich kältesten Punkt der Zillertal Arena waren die eisigen Runden im Krimml-X-Press Lift berühmt-berüchtigt. Das gehört der Vergangenheit an, denn mit der Inbetriebnahme der neuen 10er Gondelbahn „Wilde Krimml“ mit Start der Wintersaison 2024 endete der zweite Bauabschnitt und sorgt seither gemeinsam mit der 8er Sesselbahn Kapauns, die bereits im letzten Winter in Betrieb ging, dafür, dass das Pendeln innerhalb der Zillertal Arena schneller und komfortabler ist. Die Gesamtinvestition beider Projekte beläuft sich auf ca. 28 Millionen Euro.

Energiesparender Antrieb & Aussichtsplattform auf 2.500 m

Bei der Planung wurde nicht nur auf modernste Seilbahntechnik der Fa. LEITNER gesetzt und mit dem LEITNER DIRECTDRIVE ein nahezu geräuschloses und energiesparendes Antriebssystem eingesetzt, sondern in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Architektenbüro Snøhetta auch architektonisch ein Statement gesetzt. Die neuen Stationen bestechen durch ihr schlichtes Design und schaffen nicht nur für die Mitarbeiter einen topmodernen Arbeitsplatz, sondern auch für alle Besucher ein weiteres Highlight: Von der Bergstation geht es auf eine Aussichtsplattform auf den höchsten Punkt der Zillertal Arena mit 360-Grad-Panoramablick.

Gleichzeitig sorgt ein Gesamtkonzept für die beiden Bergstationen am Übergangsjoch auf 2.500 m Seehöhe für ein umfassendes Erlebnis für Besucherinnen und Besucher. Als höchster Punkt bietet das Übergangsjoch Weitblicke und ein unvergleichliches Alpenpanorama. Der spektakuläre Blick wird mittels einer langgestreckten Aussichtsplattform, genannt „die lange Bank“, inszeniert. Knapp unterhalb des Kreuzjochs, dem höchsten Berg der Kitzbüheler Alpen, lädt „die lange Bank“ ein, die Blicke zu genießen und zu verweilen. Außerdem spannen drei beeindruckende Plastiken des Bildhauers Magnus Pöhacker einen Kraftplatz rund um „die lange Bank“ auf.

„Im Sinne eines nachhaltigen und sorgsamen Umgangs mit der Natur, war uns der Fokus auf die Architektur ein besonderes Anliegen“, bekräftigt DI Franz Kranebitter, GF der Zeller Bergbahnen.

Bei strahlendem Sonnenschein wurden am Samstag, den 27. Jänner 2024, die beiden neuen Anlagen gesegnet, aber auch gebührend in feierlichem Rahmen gemeinsam mit Partnern, Grundeigentümern und beteiligten Baufirmen gefeiert. LH-Stv. ÖR Josef Geisler blickte auf die geschichtsträchtige Vergangenheit der „Wilden Krimml“ zurück und auch der oberste Seilbahner und Kollege in der Zillertal Arena, NR Franz Hörl, freut sich über die positive Entwicklung in der Region seit dem Zusammenschluss zur Zillertal Arena.

FACTS 10er GONDELBAHN WILDE KRIMML

Windstabile 10er Gondelbahn mit Sitzheizung der Fa. LEITNE

Förderleistung: 2.400 Personen/Stunde

Höhenmeter Talstation: 2.065 m

Höhenmeter Bergstation: 2.501 m

Höhenunterschied: 436 m

Schräge Länge: 1.870 m

Geschwindigkeit: 6 m/s

Fahrzeit: ca. 5 Minuten

FACTS 8er Sesselbahn Kapauns

Kuppelbare 8er Sesselbahn mit Wetterschutzhaube und Sitzheizung der Fa. LEITNER

Förderleistung: 2.940 Personen/Stunde

Höhenmeter Talstation: 1.905 m

Höhenmeter Bergstation: 2.502 m

Höhenunterschied: 597 m

Schräge Länge: 1.829 m

Geschwindigkeit: 6 m/s

Fahrzeit: ca. 5 Minuten

