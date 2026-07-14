Debrunner Acifer AG

La recherche par images AI de Debrunner Acifer booste le commerce B2B

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St. Gallen (ots)

Fin 2025, Debrunner Acifer AG a doté son E-Shop d'une fonction de recherche par images basée sur l'IA. Peu de temps après, cette application numérique a été distinguée lors du Digital Commerce Award 2026. Debrunner Acifer renforce aussi sa position parmi les leaders du commerce en ligne B2B dans le classement Carpathia par chiffres d'affaires.

Debrunner Acifer AG investit dans le développement continu de processus numériques répondant aux besoins de sa clientèle - qui bénéficie en outre d'un avantage concurrentiel grâce à la réduction de ses coûts de processus.

Recherche par images dans l'E-Shop : photographier et passer commande

Debrunner Acifer est la seule entreprise du secteur de la construction à proposer dans son E-Shop une fonction de recherche par images basée sur l'IA.: En photographiant un produit ou en fournissant une image existante, le client reçoit une liste de produits visuellement similaires de notre assortiment. Une fois le produit sélectionné, la commande se poursuit selon le processus habituel. Cette application simplifie la recherche de produits et fait gagner du temps lors de la commande. Elle est aussi très utile lorsque l'on ne connaît pas le nom ou l'orthographe du produit.

La recherche par images 4e au Digital Commerce Award 2026

Il n'aura pas fallu longtemps à la recherche par images pour se faire remarquer : cette application basée sur l'IA a décroché le quatrième rang de la catégorie " Intégration IA " au Digital Commerce Award 2026. Debrunner Acifer a également terminé quatrième de la catégorie " Intégration de services et processus B2B ". Ces distinctions montrent que les applications numériques convainquent surtout lorsqu'elles apportent des solutions concrètes à des problématiques du quotidien des professionnels. Et c'est le cas de la recherche par images : en simplifiant les processus de recherche et le choix des produits, elle rend le processus de commande plus efficace.

2026 : à nouveau dans le top 10 du classement Carpathia par chiffres d'affaires

Debrunner Acifer confirme aussi sa position de leader du numérique dans le classement Carpathia par chiffres d'affaires. Pour la huitième fois consécutive, Carpathia classe l'E-Shop de Debrunner Acifer parmi les 10 commerces en ligne B2B générant le plus de chiffre d'affaires. Sa neuvième place obtenue en juillet 2026 souligne l'importance de l'E-Shop en tant que canal de distribution numérique. Entreprise de commerce, de production et de services B2B, Debrunner Acifer poursuit le développement de ses applications numériques visant à simplifier les processus pour ses clients.

En savoir plus :

Site Internet Debrunner Acifer ;> Recherche par images

Site Internet Debrunner Acifer ;> Digital Commerce Award 2026

Site Internet Debrunner Acifer ;> classement Carpathia par CA 2026

Debrunner Acifer AG

Debrunner Acifer AG fait partie du groupe Debrunner Koenig fondé en 1755 et basé à Saint-Gall. Active dans le commerce B2B, la production et les services, l'entreprise se compose de deux secteurs :

Centre de services acier :

fourniture d'acier, d'acier inoxydable, d'acier industriel, de systèmes de construction métallique, de métaux et de services de parachèvement.

Produits techniques :

commerce et partenaire de services pour les outils, les machines, la protection au travail, la technique de fixation, les produits de génie civil, d'adduction d'eau et de technique du bâtiment.

Les deux secteurs de Debrunner Acifer AG couvrent le marché national du génie civil, de la construction métallique, des services communaux, des installateurs CVCS, des ferblantiers, des couvreurs, des polybâtisseurs et des maîtres d'oeuvre.

Debrunner Acifer AG propose un large assortiment de quelque 250'000 articles. L'entreprise est présente sur près de 30 sites dans toute la Suisse. Elle gère un réseau national en pleine expansion de magasins pour artisans et de points de vente régionaux, ainsi que sa propre flotte de camions.

Le secteur " Produits techniques " de Debrunner Acifer AG est aussi la maison mère de Simfloc AG, PC-Tech SA et Müller Wüst AG.