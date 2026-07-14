Debrunner Acifer AG

Debrunner Acifer stärkt digitalen B2B-Handel mit KI-Bildsuche

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St. Gallen (ots)

Ende 2025 führte die Debrunner Acifer AG die KI-basierte Bildsuche im E-Shop ein. Bereits wenige Monate später wurde die digitale Anwendung am Digital Commerce Award 2026 ausgezeichnet. Auch im Carpathia-Umsatzranking 2026 bestätigt Debrunner Acifer mit Platz neun seine starke Position unter den führenden B2B-Onlineshops.

Die Debrunner Acifer AG investiert in die Weiterentwicklung digitaler Prozesse. Im Fokus stehen dabei die Kundinnen und Kunden: Neue digitale Anwendungen senken kundenseitig die Prozesskosten und sichern einen Wettbewerbsvorteil.

KI-Bildsuche im E-Shop: Produkte fotografieren und direkt bestellen

Als einziges Unternehmen in der Baubranche bietet Debrunner Acifer im E-Shop eine KI-basierte Bildsuche: Kunden fotografieren ein Produkt und/oder laden das Bild hoch und erhalten innert Sekunden Vorschläge für optisch ähnliche Artikel aus dem Sortiment. Danach setzen sie den Einkauf wie gewohnt fort. Die Anwendung vereinfacht die Suche nach Produkten und spart Zeit bei der Bestellung. Besonders hilfreich ist sie, wenn der genaue Produktname nicht bekannt ist oder Unsicherheit bei der Schreibweise besteht.

Vierter Platz für die Bildsuche beim Digital Commerce Award 2026

Schon kurz nach ihrer Einführung fand die Bildsuche Beachtung: Am Digital Commerce Award 2026 erreichte die KI-basierte Anwendung den vierten Platz in der Kategorie "AI Integration". Ebenfalls mit dem vierten Platz ausgezeichnet wurde Debrunner Acifer in der Kategorie "B2B Service- & Prozessintegration". Die Auszeichnungen zeigen, dass digitale Anwendungen im B2B-Handel vor allem dann überzeugen, wenn sie konkrete Herausforderungen im Arbeitsalltag lösen. Dort setzt die Bildsuche an: Sie verkürzt Suchwege, erleichtert die Produktauswahl und macht den Bestellprozess effizienter.

Erneut Top-Ten-Platzierung im Carpathia-Umsatzranking 2026

Auch im Carpathia-Umsatzranking bestätigt Debrunner Acifer seine starke digitale Position. Zum achten Mal in Folge führt Carpathia den E-Shop von Debrunner Acifer unter den zehn umsatzstärksten B2B-Onlineshops auf. Der neunte Platz vom Juli 2026 unterstreicht die Bedeutung des E-Shops als digitaler Vertriebskanal. Die B2B-Händlerin, -Produzentin und -Dienstleisterin wird ihre digitalen Anwendungen weiterentwickeln und Arbeitsprozesse für Kundinnen und Kunden weiter vereinfachen.

Weitere Infos:

Website Debrunner Acifer ;> Bildsuche

Website Debrunner Acifer ;> Digital Commerce Award 2026

Website Debrunner Acifer ;> Carpathia-Umsatzranking 2026

Debrunner Acifer AG

Die Debrunner Acifer AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Die B2B-Händlerin, -Produzentin und -Dienstleisterin tritt mit zwei Bereichen auf:

Stahl Service Center:

Versorgung mit Stahl, Edelstahl rostfrei, Industriestahl, Metallbausystemen und Metallen sowie Anarbeitungsdienstleistungen

Technische Produkte:

Händler und Servicepartner für Werkzeuge und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Tiefbauprodukte sowie Wasser- und Gebäudetechnik

Gemeinsam bedienen die beiden Bereiche der Debrunner Acifer AG den nationalen Markt für Hoch- und Tiefbau, Stahl- und Metallbau, Kommunen, HLKS-Installateure, Spengler, Dachdecker, Polybauer und Baumeister.

Die Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment mit knapp 250'000 Artikeln. Das Unternehmen ist schweizweit an über 30 Standorten vertreten. Es führt im Inland eine wachsende Anzahl lokaler Handwerkerzentren und Abholshops und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte.

Zum Geschäftsbereich "Technische Produkte" der Debrunner Acifer AG gehören die Simfloc AG, die PC-Tech SA und die Müller Wüst AG.