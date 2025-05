Debrunner Acifer AG

Kanton Bern erhält neues Polizeizentrum

St. Gallen (ots)

Das neue Polizeizentrum in Niederwangen BE wird künftig die gesamte kantonale Führungsinfrastruktur der Polizei beherbergen. Im Boden unter dem Neubau wurden vier wasserführende Druckleitungen - sogenannte Düker - verlegt. Für sie lieferte die Debrunner Acifer AG robuste, hochdruckfähige PE-Rohre.

Auf dem "Juch-Hallmatt"-Areal in Niederwangen BE entsteht für 373.2 Millionen Franken ein neues Polizeizentrum. Das Gebäude mit einer Hauptnutzfläche von 32'400 Quadratmetern ersetzt in erster Linie den in die Jahre gekommenen Standort "Ringhof" in der Stadt Bern. Jener beherbergte bisher die Einsatzzentralen für die Regionen Bern und Mittelland-Emmental-Oberaargau. Zudem vereint der Neubau künftig die gesamte kantonale Führungsinfrastruktur der Polizei unter einem Dach. Im Juli 2023 erfolgte der Spatenstich.

Vier neue Düker zum Schutz des Gebäudes

Bereits realisiert worden sind die Werkleitungen - und mit ihnen vier Düker, verlegt von der Ramseyer und Dilger AG. Düker fungieren als Umleitungen und dienen üblicherweise dazu, Strassen, Kanäle oder Flüsse zu unterqueren. Beim neuen Polizeizentrum sind sie wegen des hohen Grundwasserspiegels nötig. Sie halten das Gewässer in Schach, sodass es nicht von unten an das Gebäude drückt. Auch wird das Regenwasser, welches das Grundstück quert, mithilfe der Düker um- und zusammen mit dem Grundwasser abgeleitet.

Aussergewöhnlich: Die Druckleitung ist auch Abwasserleitung

Im Gegensatz zu konventionellen Leitungen sind Düker stets mit Wasser gefüllt, womit sie zu Druckleitungen werden. Debrunner Acifer hat für diese Leitungen hochdruckfähige PE-Rohre geliefert. Speziell ist, dass die vier Düker-Hochdruckleitungen gleichzeitig auch als Abwasserleitungen für das Regenwasser verwendet werden. Gerhard Peter, bauleitender Monteur Sanitär bei der Ramseyer und Dilger AG: "Für <normale> Abwasserleitungen sind keine hochdruckfähigen PE-Rohre notwendig. Das Wasser fliesst dank des Gefälles stets ab und bleibt nicht dauerhaft in der Leitung. Düker sind jedoch immer mit Wasser gefüllt - und das müssen die Rohre aushalten können." Heute setze man eher auf ein Pumpwerk, weswegen Düker, die Wasser mittels natürlichen Drucks weiterleiten, sehr selten seien, ergänzt der Fachmann.

Neues Polizeizentrum in fünf Jahren bezugsbereit

Seit Dezember 2024 sind alle vier Düker fertiggestellt. Bis die Kantonspolizei ihr neues Polizeizentrum in Empfang nehmen kann, dauert es allerdings noch eine Weile: 2028 ist das Projekt voraussichtlich abgeschlossen und das Gebäude bezugsbereit.

Weitere Infos: https://www.d-a.ch/polizeizentrum-bern

