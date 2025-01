Gobierno de Canarias

Erleben Sie die Kanarischen Inseln auf Roblox – das erste europäische Reiseziel auf der immersiven Online-Spieleplattform

Die kanarische Tourismusbehörde bringt mit dem Spiel „Find the Seasouls“ ein interaktives Erlebnis auf die Plattform Roblox. Ziel ist es, junge Generationen für den Umweltschutz zu sensibilisieren und den Respekt für Naturparks, geschützte Gebiete und die Artenvielfalt der Kanarischen Inseln zu fördern.

Die Tourismusmarketing-Agentur der Kanarischen Inseln weist mit der Einführung von „Find the Seasouls“ in die Zukunft: Die Kanarischen Inseln werden zum ersten europäischen Reiseziel auf Roblox, einer Plattform, die täglich von mehr als 80 Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Die soziale Spielewelt gilt als einer der wichtigsten virtuellen Treffpunkte für die Generationen Alpha und Z – also Teenager und junge Erwachsene, die zwischen 1995 und 2010 bzw. zwischen 2010 und 2025 geboren sind.

„Find the Seasouls“ ist ein interaktives Erlebnis, das junge Generationen zum Umweltschutz ermutigen soll. Spielerisch wird zum Respekt vor Naturparks, geschützten Lebensräumen und der Artenvielfalt auf den Kanarischen Inseln aufgerufen. Die Nutzer reisen in dem Spiel mit ihren Avataren über die acht Kanarischen Inseln. Von den Vulkanlandschaften Lanzarotes bis zu den Wacholderwäldern El Hierros entdecken die Spieler beeindruckende virtuelle Nachbildungen der Natur und suchen dabei nach ganz besonderen Meeresbewohnern, den „Seasouls"-Figuren. Diese sind den Tieren nachempfunden, die in echt auf den Kanaren leben. Die Entwicklung der Lebewesen aus dem Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Ozeanografin Cristina Fernández Gil umgesetzt, um die biologische Vielfalt authentisch zu repräsentieren.

Der Reisende der Zukunft lernt spielerisch

Das Ziel dieses Spiels ist es, die Touristen der Zukunft (Generationen Alpha und Z) anzusprechen und ihr Bewusstsein für den Umweltschutz auf Reisen zu wecken.

Da sich das Erlebnis auf der virtuellen Plattform vor allem an die Kleinsten richtet, wurde es so konzipiert, dass Werte rund um das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen und auch die Bildschirmzeit begrenzt wird.

Roblox übersetzt das Videospiel automatisch in vierzehn Sprachen – darunter Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch.

Find the Seasouls ist ein Projekt der Kreativagentur Flecher.co, das von Brandnewverse entwickelt und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) subventioniert wurde.

https://www.findtheseasouls.com/