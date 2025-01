Huawei enthüllt eine neue Ära exzellenter faltbarer Smartphones bei der Einführung von „Unfold the Classic" in Dubai

Huawei

Im Rahmen des Produktlaunches der Flaggschiff-Produkte unter dem Motto „Unfold the Classic" hat die Huawei Consumer Business Group am 12. Dezember in Dubai mehrere mit Spannung erwartete Produkte vorgestellt, die eine neue Ära der faltbaren Topmodelle einläuten.

Zu den brandneuen Innovationen gehören das HUAWEI Mate X6, die HUAWEI nova 13-Serie, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold und HUAWEI MatePad 11.5. Diese umfassende Produktreihe steht für eine neue Ära der Flaggschiff-Innovation und unterstreicht das Engagement von Huawei für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und die Steigerung der Kundenzufriedenheit.

HUAWEI Mate X6: Atemberaubendes globales Debüt

Im Mittelpunkt des HUAWEI Flagship Product Launch-Events steht die nächste Generation der faltbaren Mate-Serie, das HUAWEI Mate X6. Ein vielseitiges und fortschrittliches Smartphone, das erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Display, Kamera, Haltbarkeit, Benutzererfahrung und mehr bietet.

Der Space-Age Orbit des HUAWEI Mate X6 rund um das Kamera-Layout ist von Planetenumlaufbahnen inspiriert und symbolisiert die unendlichen Möglichkeiten der Zukunft. Die exklusive Nebula Gray Edition ist nach ihrer nebelartigen Textur benannt, die sich glatt anfühlt und mittels Micro-Nano 3D Topography aus einem innovativen Material namens Vegan Fiber hergestellt wurde. Das HUAWEI Mate X6 ist auch in den Farben Nebula Red und Black erhältlich.

Die innovative verteilte Architektur des HUAWEI Mate X6 sorgt für einen großen Sprung in Sachen Netzwerk, Kühlung und Haltbarkeit.

Das unglaubliche Kamerasystem umfasst eine neue Ultra Chroma Camera mit 1,50 Millionen Spektralkanälen, eine 50 MP Ultra Aperture Camera, die eine physikalische Blende der Größe 10 unterstützt, eine 40-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera und eine 48-MP-Telephoto-Mikrokamera, die bahnbrechende faltbare Fotografie ermöglicht.

Das HUAWEI Mate X6 führt Live Multi-Task ein, eine neue Art des effizienten Multitaskings. Mit dieser Funktion können Benutzer drei Anwendungen gleichzeitig ausführen, wobei der Bildschirm in einer erweiterten Ansicht aufgeklappt wird.

HUAWEI XMAGE Dubai Gala : Eine herzerwärmende Welt

Die HUAWEI XMAGE Dubai Gala beginnt am 9. Mai in Dubai und bildet nach Stationen in Kuala Lumpur, Mexiko-Stadt, Hongkong, Shanghai, Shenzhen und Istanbul den Abschluss der weltweiten HUAWEI XMAGE Shows im Jahr 2024. Es wurden die außergewöhnlichen Gewinnerarbeiten dieses Jahres vorgestellt, die die Verbraucher dazu inspirieren, innovative HUAWEI-Produkte zu nutzen, um zu kreieren, zu erfassen und zu fordern.

