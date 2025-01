NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions wurde erneut als Global Top Employer ausgezeichnet

Bielefeld (ots)

Die NTT DATA Business Solutions AG ist einer von weltweit 17 Global Top Employern, der Mitarbeitende in das Zentrum des unternehmerischen Handelns stellt und weltweit ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld bietet. Für das international agierende SAP©-Beratungshaus ist es bereits die dritte Top-Employer-Auszeichnung in Folge.

"Ich freue mich sehr, dass wir erneut als Global Top Employer ausgezeichnet werden. Der Award unterstreicht, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht," so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Als global agierendes Unternehmen bauen wir auf das Engagement und die Expertise unserer mehr als 16.000 Mitarbeitenden weltweit. Gemeinsam schaffen wir innovative Lösungen für unsere Kunden und stärken unsere Marktposition. Ein großes Danke geht auch an unsere HR-Abteilung, die dafür sorgt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ihr Potenzial bei uns voll entfalten können und wir neue Talente für uns gewinnen, um unsere Erfolgsgeschichte zusammen fortzuschreiben."

Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst 6 übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion.

"Die erneute Auszeichnung als Global Top Employer bestätigt uns darin, ein inspirierendes und unterstützendes Arbeitsumfeld für unsere Talente zu schaffen," sagt Dieter Schoon, CHRO bei NTT DATA Business Solutions. "Auch im Jahr 2024 haben wir wieder mehr Verträge abgeschlossen und neue Talente gewonnen, was zeigt, dass wir in der hart umkämpften IT-Branche als attraktiver Arbeitgeber überzeugen. Respekt, persönliche Entwicklung und individuelle Förderung stehen bei uns im Mittelpunkt. Unsere Mitarbeitenden profitieren von zahlreichen Benefits und umfangreichen Weiterbildungsangeboten zu innovativen Themen wie Künstliche Intelligenz."

Neben der globalen Auszeichnung kann sich das Unternehmen auch in diesem Jahr über zahlreiche regionale Auszeichnungen freuen - darunter erstmals auch die Schweiz. Die strategische Ausrichtung als nachhaltiger und sicherer Arbeitgeber vereint die gesamte NTT DATA Gruppe, zu der das SAP-Beratungshaus gehört. Neben der globalen Auszeichnung kann sich NTT DATA über regionale Zertifizierungen als Top Employer 2025 in 33 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika freuen.

David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: "Konsistenz in einer nicht so konsistenten Welt? Inmitten ständiger Veränderungen - durch technologische Fortschritte, wirtschaftliche Veränderungen und sich entwickelnde soziale Landschaften - ist es inspirierend zu sehen, wie Menschen und Organisationen sich der Herausforderung stellen. In diesem Jahr unterstreicht das Zertifizierungsprogramm für Top Employer das Engagement unserer Top Employer, die weiterhin Maßstäbe setzen und stets erstklassige HR-Strategien und -Praktiken liefern. Diese Top Employer streben danach, Wachstum und Wohlbefinden zu fördern und gleichzeitig die Arbeitswelt zu bereichern. Wir sind stolz darauf, diese Führungskräfte und Teams, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, als Top Employer für 2025 zu feiern!"

NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit führenden SAP Platinum Partner, beschäftigt über 4.000 Mitarbeitende in Deutschland und mehr als 16.000 weltweit. Nach der erstmaligen Auszeichnung als NTT DATA Business Solutions Top Employer 2023 im Jahr 2023 folgte 2024 die internationale Anerkennung als Global Top Employer. Auch bei der diesjährigen globalen Auszeichnung konnte sich das Unternehmen weiter verbessern und erreichte in fünf Kategorien nahezu den vollen Score von 100 Prozent: Ethics & Integrity (99,23 %), Business Strategy (98,75 %), Purpose & Values (97,32 %), Employee Listening (95,78 %) und Performance (93,86 %). Starke Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr sind in den Kategorien Diversity, Equity & Inclusion (+4,36 %) und Leadership (+2,05 %) zu verzeichnen, die damit ebenfalls einen hohen Wert von knapp 90 Prozent erreichen.

Das Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 2.400 Top Employers in 125 Länder/Regionen, auf 5 Kontinenten ausgezeichnet.

Weiter Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 16.000 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA. Der vertrauenswürdige globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute ist die weltweit führende Autorität für HR-Strategien. Mit unserer weltweit führenden Zertifizierung und datengestützten Erkenntnissen unterstützen und befähigen wir Unternehmen dabei, transformative Personalpraktiken umzusetzen, Geschäftsergebnisse voranzutreiben und ihnen dabei zu helfen, Top-Talente anzuziehen, zu engagieren und zu halten. Im Jahr 2025 hat das Top Employers Institute mehr als 2.400 Organisationen in 125 Ländern/Regionen zertifiziert. Diese zertifizierten Top Employer wirken sich positiv auf das Leben von über 13 Millionen Mitarbeitern weltweit aus.

Top Employers Institute. For a better world of work.