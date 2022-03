Huawei

Huawei stellt die Intelligent Power Transmission Line Inspection Solution 2.0 vor - Risiken erkennen und Leitungen schützen

Barcelona, Spanien, 4. März 2022 (ots/PRNewswire)

Während des Mobile World Congress 2022 stellte Huawei im Rahmen des Gipfeltreffens zur digitalen Transformation der Industrie die intelligente Inspektionslösung für Hochspannungsleitungen, die Intelligent Power Transmission Line Inspection Solution 2.0, vor. Mit Hilfe von zwei Teillösungen – Kanalvisualisierung und Turmfundamentsicherheit – werden einige der wichtigsten Probleme im Bereich der manuellen Leitungsinspektion und der Sicherheit von Turmfundamenten angesprochen. Die Lösung wurde entwickelt, um Elektrizitätsunternehmen dabei zu unterstützen, jedes Risiko zu erkennen und jede Leitung zu schützen.

Die herkömmliche manuelle Inspektion von Hochspannungsleitungen steht vor einer Vielzahl von Problemen, einschließlich Sicherheit, Management, Effizienz, Reaktion, Echtzeit-Leistung und Betriebsrisiken. Um diese Probleme zu lösen, hatte Huawei die Intelligent Power Transmission Line Inspection Solution 1.0 entwickelt. Diese Lösung integriert intelligente Bildverarbeitung, Standort-Energie und Mikrowellen-Backhaul. Sie gewährleistet einen zuverlässigen Daten-Backhaul und visualisiert den Status von Hochspannungsleitungen in Umgebungen, in denen Signale fehlen, die Stromversorgung nicht verfügbar ist und die Bildgebung problematisch ist. Die aktualisierte Version 2.0 ergänzt mehrere wichtige Funktionen. Dazu gehört eine Radar-Video-Verknüpfung, die ständig die Bedingungen rund um das Turmfundament überwacht und so das Stromnetz sichert.

Das Turmfundament stellt das Gerüst dar, das den stabilen und zuverlässigen Betrieb von Hochspannungsleitungen unterstützt. Es ist jedoch vielen künstlichen und natürlichen Bedrohungen ausgesetzt. Gleichzeitig ist die manuelle Inspektion gefährlich und wird in rauen Umgebungen durchgeführt. Aus diesem Grund hat Huawei seine verbesserte Inspektionslösung in Bezug auf die Sicherheit von Turmfundamenten erweitert. Jetzt kann sie sich an Leitungslösungen für verschiedene Distanzen anpassen, bis zu 600.000 Kameras verwalten und eine Fülle von Daten verarbeiten. Das Inspektionszentrum und die Teams arbeiten zusammen, um die Inspektion in jeder Phase zu unterstützen. Ergänzt wird dies durch eine Radar-Video-Verknüpfung, die eine flächendeckende Überwachung ermöglicht und das Eindringen von Unbefugten in Echtzeit erkennt.

Die Huawei Lösung – Intelligent Power Transmission Line Inspection 2.0 – umfasst vier Kernfunktionen: eine breite Palette hochpräziser Algorithmen, sichere und steuerbare selbstvernetzende Technologien, leichte und einfach zu installierende integrierte Produkte sowie effiziente Betriebs- und Wartungsfunktionen mit schneller Iteration und langer Akkulaufzeit. Diese Lösung schützt jede Hochspannungsleitung, indem sie sie sicher, effizient und umweltfreundlich gestaltet und auf Erfahrung setzt.

Sicher: Ersetzen Sie Besuche vor Ort durch intelligente Inspektionen, diagnostizieren Sie potenzielle Risiken aus der Ferne, optimieren Sie die Inspektionsdichte von 60 % auf 100 %, reduzieren Sie die jährliche Häufigkeit von Stromausfällen, verhindern Sie 90 % der ungeplanten vorübergehenden Stromausfälle und sorgen Sie für einen stabilen und sicheren Stromverbrauch in der gesamten Branche.

Ersetzen Sie Besuche vor Ort durch intelligente Inspektionen, diagnostizieren Sie potenzielle Risiken aus der Ferne, optimieren Sie die Inspektionsdichte von 60 % auf 100 %, reduzieren Sie die jährliche Häufigkeit von Stromausfällen, verhindern Sie 90 % der ungeplanten vorübergehenden Stromausfälle und sorgen Sie für einen stabilen und sicheren Stromverbrauch in der gesamten Branche. Effizient: Reduzieren Sie die Inspektionszeit von 20 Tagen auf 2 Stunden und steigern Sie die Effizienz um das 80-fache. Verknüpfen Sie die intelligente Plattform mit Anwendungen, um Dienstleistungen zu digitalisieren und die Reaktionsgeschwindigkeit und Effizienz der Auftragsausführung um 30 % zu steigern.

Reduzieren Sie die Inspektionszeit von 20 Tagen auf 2 Stunden und steigern Sie die Effizienz um das 80-fache. Verknüpfen Sie die intelligente Plattform mit Anwendungen, um Dienstleistungen zu digitalisieren und die Reaktionsgeschwindigkeit und Effizienz der Auftragsausführung um 30 % zu steigern. Grün: Verringern Sie die Zahl der Inspektionsmitarbeiter und -fahrzeuge und reduzieren Sie damit die CO2-Emissionen. So kann zum Beispiel erwartet werden, dass die Lösung für jeweils 5.000 km Hochspannungsleitung die CO2-Emissionen um 16,2 Tonnen pro Jahr und Fahrzeug verringert. Darüber hinaus hilft die Lösung, Notfälle (z. B. Bergbrände) schnell zu erkennen, die Natur zu schützen und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu optimieren.

Verringern Sie die Zahl der Inspektionsmitarbeiter und -fahrzeuge und reduzieren Sie damit die CO2-Emissionen. So kann zum Beispiel erwartet werden, dass die Lösung für jeweils 5.000 km Hochspannungsleitung die CO2-Emissionen um 16,2 Tonnen pro Jahr und Fahrzeug verringert. Darüber hinaus hilft die Lösung, Notfälle (z. B. Bergbrände) schnell zu erkennen, die Natur zu schützen und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu optimieren. Erfahrungsorientiert: Dank intelligenter Geräte ist das Personal seltener gezwungen, in rauen Umgebungen zu arbeiten; und falls doch, bietet die Lösung ein sichereres Umfeld und verbessert dadurch die Arbeitserfahrung.

Huawei nutzt die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für die Integration in Energiesysteme, die die Grundlage für die Intelligent Inspection Solution 2.0 bildet. Sie zeichnet sich durch unbeaufsichtigte Inspektion, visualisierte Kanäle, vereinfachte Wartung und leichtes Arbeiten aus. Huawei wird sich auch in Zukunft intensiv mit Branchenszenarien auseinandersetzen und Produkte und Lösungen auf den Markt bringen, die zuverlässig, kostengünstig und für die Stromwirtschaft geeignet sind. Unser Ziel ist es, den Stromnetzen zu einem sicheren, effizienten und umweltfreundlichen Betrieb zu verhelfen.

Das MWC 2022 findet vom 28. Februar bis 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Der Stand von Huawei für Unternehmen befindet sich in Halle 1, 1H50, Fira Gran Via. Nähere Informationen finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Informationen zu Huawei

Das 1987 gegründete Unternehmen Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten und hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Welt für alle Menschen, Haushalte und Unternehmen zugänglich zu machen und so eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Wir beschäftigen mehr als 197.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu versorgen. Huawei konzentriert sich auf die Geschäftsszenarien von Unternehmenskunden und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung sowie in die Innovation digitaler Infrastrukturen. Gemeinsam mit globalen Kunden und Partnern integriert Huawei IKT umfassend in Industrieunternehmen, beschleunigt die digitale Transformation der Industrie, treibt die digitale Modernisierung der Industrie voran, fördert die digitale wirtschaftliche Entwicklung und unterstützt die nachhaltige soziale Entwicklung New Value Together. Bis Ende 2021 haben weltweit mehr als 700 Städte und 267 Fortune-Global-500-Unternehmen Huawei als Partner für die digitale Transformation gewählt.

www.huawei.com

