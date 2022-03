Huawei

Peng Song von Huawei erklärt: Embracing the Digital World, GUIDE to the Future

Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

Auf dem MWC22 Barcelona hielt Peng Song, President of Global Carrier Marketing & Solution Sales bei Huawei, eine GSMA-Session-Rede mit dem Titel „Embracing the Digital World, GUIDE to the Future". In seiner Rede teilte Peng seine Gedanken über die künftige Entwicklung von Netzen mit. „Wir sollten uns die digitale Welt aktiver zu eigen machen", sagte Peng, „GUIDE IS NOW. Lassen Sie uns jetzt handeln, um gemeinsam mit weiteren Partnern aus der Industrie ein Geschäftskonzept zu erstellen und die künftige Entwicklung anzuführen."

Die Digitalisierung schreitet schnell voran. Laut Peng habe er im vergangenen Jahr durch eine Reihe von Aktivitäten, wie z. B. die Ausstellung in der Cloud und die Online-Preisverleihung, aus erster Hand erfahren, wie die Digitalisierung die Effizienz und das Serviceerlebnis verbessert. Selbstfahrende Fahrzeuge, reibungslose 5G-Verbindungen in 350 km/h schnellen Hochgeschwindigkeitszügen und 360-Grad-Free-View-Videos zeigen, dass wir in eine digitale Welt eintreten. Er glaube, dass die technologische Innovation in naher Zukunft das Streben der Menschheit nach besseren Erfahrungen befriedigen und mehr Möglichkeiten schaffen werde.

Die Digitaltechnik überschreitet immer wieder Grenzen. Auf der Huawei Connect 2021 veröffentlichte Huawei den Bericht „Intelligent World 2030". In diesem Bericht sagt Huawei voraus, dass es bis 2030 weltweit mehr als 200 Milliarden Verbindungen geben wird, da alle Dinge mit Intelligenz verbunden sein werden, und dass es 1,6 Milliarden Glasfaser-Breitbandabonnenten geben wird. Darüber hinaus werden wir das menschliche Gehirn erforschen, um die Geheimnisse der menschlichen Intelligenz zu entschlüsseln und biologische Grenzen mithilfe digitaler Technologien zu überwinden. Außerdem werden wir den Weltraum und die Tiefsee erforschen und Netze der nächsten Generation nutzen, um zukünftige Städte zu bauen und die Grenzen des Weltraums zu überwinden.

In seiner Rede warf Peng eine Frage auf: Wenn wir die heutige Situation aus der Perspektive des nächsten Jahrzehnts betrachten, was sollten wir jetzt tun, um unsere Netze weiterzuentwickeln und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen? Er erwähnte, dass Huawei im letzten Jahr das GUIDE-Modell veröffentlicht hat, das aus Gigabit überall, Ultra-Automatisierung, intelligenter Multi-Cloud-Verbindung, differenzierter Erfahrung und Umweltharmonie besteht. Dies sind die fünf Schlüsselaspekte für die Entwicklung des Netzes im kommenden digitalen Zeitalter. Heute erweitert Huawei die Definition des GUIDE-Modells. „Wir schlagen GUIDE IS NOW heute vor", sagte Peng, „wir definieren es als den Aufbau allgegenwärtiger Gigabit-Konnektivität, die Beschleunigung der Ultra-Automatisierung, um Unsicherheiten zu begegnen, die Bereitstellung intelligenter Datenverarbeitung und Netze als Dienstleistung, das Angebot differenzierter Erfahrungen auf Anfrage und die Ermöglichung von Nachhaltigkeit mit grüner IKT." GUIDE erstellt einen dreistufigen Plan für die Geschäftsentwicklung:

Zunächst gibt GUIDE einen Ausblick auf die Zukunft. Es ist unser Vorschlag für eine gemeinsame Unternehmensvision für die digitale Welt, die die Entwicklung von Dienstleistungen, betriebliche Effizienz, Geschäftswert und sozialen Beitrag integriert.

Zweitens befasst sich GUIDE mit dem Zusammenkommen von Technologie und Wirtschaft. Es werden ständig innovative Technologien entwickelt, um neuen geschäftlichen Herausforderungen zu begegnen. Auf dem diesjährigen MWC wird Huawei einige innovative Lösungen vorstellen, wie 5G MetaAAU, FTTR und OXC.

Schließlich erstellt GUIDE Benchmarks für die Netzmessung als Planungshilfe für Märkte in verschiedenen Entwicklungsstadien, um Betreibern zu helfen, den am besten geeigneten Weg für ihre eigene Netzentwicklung zu finden und zu nachhaltigen Geschäftsplänen beizutragen.

GUIDE beschleunigt die tiefgreifende Integration von Konnektivität mit grünen und intelligenten Technologien und fördert gleichzeitig die Verzahnung von geschäftlichem und technologischem Wert, damit Konnektivitätsinnovationen Früchte tragen können.

„Wenn der Zug der Digitalisierung erst einmal ins Rollen gekommen ist, kann ihn nichts mehr aufhalten", sagte Peng zum Abschluss seiner Rede. Er rief die Betreiber dazu auf, in Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Industrie sofort zu handeln und das GUIDE Geschäftskonzept zu nutzen, um eine glänzende Zukunft einzuläuten.

MWC22 Barcelona wird vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Huawei wird seine Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen. Gemeinsam mit internationalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern werden wir uns mit Themen wie Branchentrends, GUIDE to the Future und grüner Entwicklung beschäftigen, um die Zukunft digitaler Netze zu erörtern.

