Huawei stellt die Lösung für Disaster Recovery- und Backup-Services vor, mit der Kunden eine hohe Zuverlässigkeit und starke Ausfallsicherheit erreichen können

Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) - Während der „5G: Connecting Virtual and Reality" auf det MWC22 in Barcelona hielt Philip Song, Chief Marketing Officer von Huawei Carrier BG, die Keynote-Rede: „5G+XR: Bringing Imagination into Reality". Darin gab er Einblicke in die XR-Branche und stellte das "neue Moore'sche Gesetz" der Branche vor. Er rief Netzbetreiber und Industriepartner dazu auf, Maßnahmen ...

