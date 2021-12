myfactory

Forterro übernimmt Cloud-ERP-Softwareanbieter myfactory

Bild-Infos

Download

München / London (ots)

Forterro, ein europäischer Anbieter von ERP-Softwarelösungen für fast 8.000 mittelständische Fertigungs- und Produktionsunternehmen, gab heute die Übernahme von myfactory bekannt, einem führenden Anbieter von Cloud-basierter ERP-Software für mehr als 2.000 Kunden aus Handel, Produktion und Dienstleistung im DACH-Raum. Die Akquisition erweitert den gesamten adressierbaren Markt von Forterro in DACH und verdoppelt fast die Anzahl der Kunden, die von der Gruppe in dieser Region bedient werden.

"myfactory ist ein enormer Gewinn für Forterro", sagt Dean Forbes, CEO von Forterro. "Wir haben ein extrem gut geführtes Unternehmen gewonnen, das in den letzten 20 Jahren stetig gewachsen ist und bereits die Schritte unternommen hat, um sowohl sein Produkt als auch seine Kunden in die Cloud zu überführen. Unser primäres Ziel wird es sein, das weitere Wachstum und die Dynamik des Unternehmens voranzutreiben."

myfactory wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Forterro-Gruppe agieren. David Lauchenauer, CEO von myfactory, wird das Geschäft weiterhin in der Rolle des General Managers mit Unterstützung seines bestehenden Management-Teams leiten.

Richard Furby, Geschäftsführer der abas Software GmbH und President of M&A bei Forterro, sprach begeistert über den komplementären Charakter von myfactory. "Die myfactory-Lösung ist die perfekte Ergänzung unseres Portfolios", sagte er. "myfactory bedient eher das kleinere Segment des Mittelstandes, während abas stärker auf die Komplexität des größeren Mittelstandes ausgerichtet ist. Die myfactory-Lösung hat eine Kernkompetenz in Handel und Vertrieb, während abas ERP sich vor allem für die diskrete Fertigung und Produktion eignet. Durch die Kombination dieser beiden Angebote verfügt Forterro über das erforderliche Know-how, um nahezu den gesamten industriellen Mittelstand im DACH-Raum zu adressieren, und wir freuen uns auf die bevorstehenden Möglichkeiten."

"Wir haben eine der umfassendsten, vollständig integrierten Cloud-ERP-Lösungen entwickelt, die heute auf dem europäischen Markt erhältlich sind", sagte Lauchenauer. "Nachdem wir diese starke Position erreicht hatten, sahen wir, dass es der richtige Zeitpunkt war, einen strategischen Käufer zu finden, der uns helfen würde, mit dem, was wir aufgebaut haben, noch weiter zu gehen. In Forterro haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur über die Infrastruktur und das Kapital verfügt, das wir für schnelleres Wachstum benötigen, sondern vor allem über eine Strategie, die unsere Marke, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Produkte und die Investitionen unserer bestehenden Kunden wertschätzt. Ich bin sehr glücklich darüber, wo wir gelandet sind."

Bildunterschrift:

V.l.n.r.: Emmanuel Moritz (Vice President of M&A von Forterro), Marco Gerlach (CTO von myfactory), Richard Furby (President of M&A von Forterro), David Lauchenauer (Managing Director von myfactory), Jörg Holzmann (Leiter Vertrieb Schweiz von myfactory), Timo Bärenklau (Vertriebsleiter Deutschland und Österreich von myfactory)

Bildquelle: myfactory

ÜBER MYFACTORY

myfactory gehört zu den Cloud-ERP-Pionieren und entwickelt seit 2002 seine Business-Software kontinuierlich weiter, um die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen aus Handel, Produktion und Dienstleistung in der gesamten DACH-Region zu adressieren. Von den Standorten in München (Deutschland) und St.Gallen (Schweiz) aus betreuen mehr als 50 Produktexperten und -expertinnen zusammen mit über 100 Vertriebspartnern die Bedürfnisse von mehr als 2.000 myfactory ERP-Kunden. Die Flaggschiff-Lösung des Unternehmens, myfactory Cloud ERP, besteht aus integrierten und individuell kombinierbaren webbasierten Modulen, darunter ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), Finanzbuchhaltung, Produktion, MIS und eCommerce. Weitere Informationen finden Sie unter www.myfactory.com.

ÜBER FORTERRO

Mit seinem Portfolio an spezialisierten ERP-Softwareprodukten und seinem globalen Ökosystem von IT-Lösungen und -Dienstleistungen ist Forterro Partner von fast 8.000 mittelständischen Fertigungsunternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich Forterro in aller Stille zu einem der führenden Softwareanbieter in Europa entwickelt, mit Hochburgen in jeder der führenden Produktionswirtschaften des Kontinents sowie regionalen Servicezentren und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt. Mit Hauptsitz in London und unterstützt durch die Investition von Battery Ventures verfügt Forterro über eine breite Palette lokaler und vertikaler Branchenlösungen, von denen jede vom Mittelstand für den Mittelstand einzigartig entwickelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.forterro.com/.