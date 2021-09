Stonebranch GmbH

Stonebranch kündigt während Stonebranch Online 2021 ein neues Integrationszentrum an

Alpharetta, Georgien (ots/PRNewswire)

Während der Auftaktveranstaltung zu Stonebranch Online 2021 kündigte Stonebranch die Einführung seines neuen, branchenführenden Integration Hub an, einem zentralen Marktplatz für herunterladbare Erweiterungen für das Stonebranch Universal Automation Center (UAC).

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gibt die Einführung des neuen Stonebranch Integration Hub bekannt. Dieser zentralisierte Marktplatz für herunterladbare Erweiterungen verbindet UAC mit Cloud-Service-Anbietern, Datenpipeline-Tools, Entwicklerplattformen, Geschäftsanwendungen und mehr.

"Der Integration Hub macht es für Stonebranch-Kunden einfacher denn je, die Möglichkeiten des Universal Automation Centers zu erweitern", sagt Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Mithilfe der im Hub verfügbaren vorgefertigten Integrationen können IT-Experten ihre Systeme mit sehr geringem Aufwand zentral automatisieren und orchestrieren, da der Großteil der Arbeit bereits erledigt ist."

Der Integration Hub bietet mehrere neue oder aktualisierte Integrationen in die bestehende Sammlung, darunter:

Operative Integrationen für IT-Experten, einschließlich AWS, Azure, GitHub, Google Cloud, Hadoop, Kubernetes, PowerBI, Red Hat OpenShift, Salesforce, SAP, Snowflake, Tableau und VMware.

Integrationen für die Zusammenarbeit, um Endbenutzern in Unternehmen den Zugriff auf Automatisierungsdienste über Microsoft Teams, ServiceNow und Slack zu ermöglichen.

"Mit Hilfe von Erweiterungen ist die UAC so konzipiert, dass sie die automatisierten Prozesse innerhalb jeder Anwendung oder Plattform von Drittanbietern kontrolliert", so Damiani. "In Kombination mit dem Drag-and-Drop-Workflow-Designer von UAC und den integrierten Funktionen für den verwalteten Dateitransfer sind die Endbenutzer wirklich in der Lage, ihr gesamtes Unternehmen zu orchestrieren."

Der Integration Hub bietet Erweiterungen, die von Stonebranch und anderen UAC-Benutzern entwickelt wurden, sowie Anleitungen für die Erstellung eigener Erweiterungen. Weitere Informationen finden Sie auf Stonebranch Integration Hub .

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Stonebranch Universal Automation-Plattform können Unternehmen Arbeitslasten und Daten über technologische Ökosysteme und Silos hinweg nahtlos orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.