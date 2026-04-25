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MSD Schweiz unterstützt Bewegung und Gesundheit – Erfolgreicher Luzerner Stadtlauf 2026

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Luzern, 25. April 2026 – Der 48. Luzerner Stadtlauf hat heute erneut Tausende Menschen aller Altersgruppen in Bewegung gebracht.

Als ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Schweizer Hauptsitz in Luzern engagierte sich MSD Merck Sharp & Dohme AG als Sponsor des Gesamtevents und bekräftigt damit seine Verbundenheit mit der lokalen Gemeinschaft und Gesundheitsförderung.

Der Luzerner Stadtlauf begeistert Jahr für Jahr über Generationen hinweg Familien, Schulklassen, Vereine und Unternehmen für den Laufsport und verzeichnete dieses Jahr über 15'500 Anmeldungen – so viele wie noch nie. MSD ermöglichte dabei 1’100 Kindern die kostenlose Teilnahme an den Teamläufen für Schulen (3. bis 6. Primarschule). Die Läufe sind seit 1978 fester Bestandteil des Rennprogramms und stehen exemplarisch für Freude an Bewegung erleben und Zusammenhalt fördern.

«Der Luzerner Stadtlauf verbindet Generationen und schafft in einem stimmungsvollen Rahmen ein starkes Gemeinschaftsgefühl – genau das macht diesen Anlass so besonders», sagt Andreas Grüter, Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs. «Die erneute Unterstützung durch MSD zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit regional verwurzelten Partnern ist, um Bewegung und Gesundheit nachhaltig zu fördern.»

Langfristiges Engagement für die Region Luzern

Mit dem kürzlich bezogenen neuen Hauptsitz im Rösslimatt Quartier in Luzern unterstreicht MSD sein langfristiges Bekenntnis zur Zentralschweiz – nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als aktiver Teil der lokalen Gemeinschaft.

«Der Luzerner Stadtlauf bringt Menschen aus der Region zusammen und fördert Bewegung über alle Generationen hinweg. Dieses Miteinander und die Freude an einem aktiven Lebensstil zu unterstützen, ist für uns bei MSD ein wichtiges Anliegen», sagt Jasper Kunow, Managing Director a.i. MSD Schweiz.

Das Engagement beim Luzerner Stadtlauf ist Ausdruck eines ganzheitlichen Gesundheitsverständisses von MSD: Gesundheit beginnt im Alltag – mit Bewegung, Begegnung und einer starken lokalen Gemeinschaft.

Über MSD in der Schweiz

MSD, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt in der Schweiz an drei Standorten über 1‘000 Mitarbeitende. Der Hauptsitz befindet sich in Luzern. Am Standort in Zürich im «The Circle» betreibt MSD einen globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Zudem stellen wir in Schachen (Kanton Luzern) Medikamente für weltweite klinische Studien her und unterhalten ein forensisches Labor. In der Schweiz allein führt MSD jährlich etwa 40 klinische Studien durch. Die Haupttherapiebereiche von MSD sind Onkologie, Infektionskrankheiten, kardiovaskuläre und kardiometabolische Erkrankungen. Wir verfügen auch über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Krankheiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und wir sind eines der führenden Unternehmen in der Veterinärmedizin. Darüber hinaus nehmen wir unsere Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagieren uns u.a. seit Jahren an den «Trendtagen Gesundheit Luzern» sowie in der «Allianz Gesundheitskompetenz».

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.msd.ch, de.msd-animal-health.ch, www.msd-gesundheit.ch, www.mymsd.ch und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

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Medienkontakt

Antonio Ligi Head of Communications MSD Merck Sharp & Dohme AG +41 76 203 44 96 media.switzerland@msd.com