Diese Woche bei "Love Island VIP": Preisverdächtig! Der Bitch-Move des Jahres!

Laura kickt Jennifer aus der Villa

Umut hat Interesse an anderen und verletzt damit Jeje

"Love Island VIP" am 2. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Granate Laura zündet die nächste Bombe: Mit ihrer Entscheidung für Nam kickt sie eiskalt Jennifer aus der Villa - ohne Reue, dafür mit Triumph im Blick. Für Jennifer ein Schlag ins Gesicht, für die anderen Islander ein "Bitch-Move des Jahres". Doch das Drama endet hier nicht: Umut verstrickt sich in seinen Gefühlen zwischen Stella und Jeje, die daraufhin sogar das Couple-Bett verlässt. Auch bei Josua und Lisa kracht es, als er ihren Couple-Traum abrupt platzen lässt. Und während alle noch mit den Scherben ihrer Gefühle kämpfen, sorgt Granate Yannick mit einem Stranddate für frischen Wirbel. "Love Island VIP" am 2. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

"Du musst jetzt deine Koffer packen!" Mit diesem Satz zieht Moderatorin Sylvie Meis nach Lauras Entscheidung für Nam knallharte Konsequenzen. Damit hat Laura Jennifer eiskalt aus der Villa gekickt. Reue? Null. "Ich habe keine Schuldgefühle - das ist Love Island! Ich liebe mein Leben als Granate und nehme mir, was ich will!", triumphiert Laura. Jennifer tobt: "Alles Fake-Getue! Ich brauche die beide nicht!" Ohne sich von Laura zu verabschieden, rauscht sie aus der Villa. Musiker Josh ist baff: "Das ist der Bitch-Move des Jahres - dafür gibt's einen Award!" Laura strahlt: "Ja, den will ich unbedingt!"

Preiswürdig geht es weiter: In der Kategorie Drama gibt es zwei Anwärter. Einmal ist da Umut, der Stella in einer intimen Minute gesteht: "Ich fühle hier auch eine Anziehung zu anderen - das ist bei dir und Laura!" Diese News droppt Stella umgehend Umuts Couple Jeje, die erst mit den Tränen kämpft und dann aus dem gemeinsamen Bett auszieht: "Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße!"

Es folgt Drama Nummer zwei rund um das Couple Josua und Lisa. Während die 26-Jährige nach dem ersten Kuss auf Wolke sieben schwebt, geht es Josua so ganz anders: "Das war ein schöner Kuss, aber es hat nicht geflasht!" Josuas Fazit, er muss das Couple auflösen - aber wie: "Nicht so einfach hier. Draußen könnte ich wie Umut per WhatsApp Schluss machen!" Richtig, ghosten ist in der Villa unmöglich und vor allem auch nicht gewünscht. Und so muss Josua Lisa ganz old school persönlich einen Korb geben.

Außerdem: Granate Yannick erreicht die Insel der Liebe und lädt Jeje und Lisa zum Strandpicknick ein.

Über "Love Island VIP":

