MSD Schweiz veröffentlicht erste Nachhaltigkeitsübersicht und zeigt Fortschritte in Nachhaltigkeit, Inklusion und Innovation im Gesundheitswesen

Luzern, 5. März 2026 – MSD Schweiz, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute ihre erste Nachhaltigkeitsübersicht veröffentlicht. Die Übersicht zeigt bedeutende Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Vielfalt und Innovation im Gesundheitswesen in den Jahren 2024 und 2025 auf.

„Nachhaltigkeit ist bei MSD Schweiz nicht nur eine Verantwortung, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Art zu arbeiten und Fortschritt zu gestalten. Wir setzen uns dafür ein, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheit unseres Planeten zu schützen. Von der Reduktion unseres ökologischen Fussabdrucks bis hin zur Förderung eines gerechten Zugangs zur Gesundheitsversorgung leisten wir einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Zukunft für alle“, sagte Jasper Kunow, Managing Director ad interim, MSD Schweiz. „Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Partnern und Gemeinschaften erzielt haben, und bleiben entschlossen, positiven Wandel für Patientinnen und Patienten, die Gesellschaft und die Umwelt zu schaffen.“

Ein Vermächtnis von Wirkung und Verantwortung

Seit über 60 Jahren ist MSD in der Schweiz tätig und verfolgt konsequent ihren Unternehmenszweck, Leben zu retten und zu verbessern. In den Jahren 2024 und 2025 wurde MSD vom Time Magazine als eines der nachhaltigsten Unternehmen weltweit ausgezeichnet. In der Schweiz erhielt das Unternehmen die Auszeichnung Top Employer bereits zum 12. und 13. Mal in Folge, wurde 2025 als LinkedIn Top Company zertifiziert und mit dem Schweizer LGBTI Label für ihre inklusive Unternehmenskultur ausgezeichnet.

Innovation und Zugang zur Gesundheitsversorgung vorantreiben

Mit mehr als 1’000 Mitarbeitenden aus 70 Nationen erreichten die Medikamente und Impfstoffe von MSD Schweiz im Jahr 2025 über 700’000 Menschen sowie 5 Millionen Tiere. Seit 2012 hat das Unternehmen 162 Millionen Schweizer Franken in Forschung und Ausbau investiert, in den Jahren 2024 und 2025 über 60 klinische Studien durchgeführt und mit mehr als 800 Partnerunternehmen zusammengearbeitet.

Das Engagement von MSD für einen verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung zeigt sich unter anderem in Initiativen wie PINK CUBE Test Your Breast, die das Bewusstsein für Brustkrebs, die Prävention und die Patientinnenvertretung stärkt.

Nachhaltigkeit und ökologische Führungsrolle

MSD Schweiz hat sich verpflichtet, bis 2045 über alle globalen Geschäftsbereiche hinweg Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Der für die Schweizer Standorte bezogene Strom stammt vollständig aus erneuerbaren Energiequellen. Das Büro in Zürich ist LEED‑Platinum‑ und WELL‑Gold‑zertifiziert, während der neue Schweizer Hauptsitz in Luzern, dessen Eröffnung im April geplant ist, neue Massstäbe für nachhaltiges Bauen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden setzen wird.

Zu den Umweltinitiativen von MSD gehören die Reduktion von Abfällen, eine höhere Ressourceneffizienz sowie Verbesserungen der Barrierefreiheit, unter anderem durch die MOJO Gold‑Zertifizierung für inklusive Räume.

Vielfalt, Inklusion und Wohlbefinden der Mitarbeitenden stärken

MSD Schweiz fördert eine vielfältige und inklusive Belegschaft und setzt sich für Geschlechterparität sowie Chancengleichheit ein. Das Unternehmen unterstützt sieben Employee Business Resource Groups, eine geschlechtsneutrale Elternurlaubsregelung sowie kontinuierliche Schulungen zu Vielfalt und Inklusion. In den Jahren 2024 und 2025 erhielten mehr als 60 Mitarbeiterinnen eine HPV-Impfung, und die Mitarbeitenden engagierten sich mit über 1’000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit im Rahmen des Corporate Volunteering Programms von MSD.

Angebote zur finanziellen Bildung sowie Gesundheits- und Wohlfühlinitiativen stärken die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und fördern eine kollaborative Unternehmenskultur.

Ethik, Integrität und gesellschaftliches Engagement

Das Ethics Ambassador Programm von MSD gewährleistet an allen Schweizer Standorten ein sicheres Umfeld, in dem Mitarbeitende Anliegen und Bedenken offen ansprechen können. Der MSD-Pensionsfonds investierte bis Ende 2024 über 80 Millionen Schweizer Franken in ESG-Fonds und verbindet damit finanzielle Ziele mit ethischen Werten.

Mit der Light Up Initiative macht das Unternehmen das ganze Jahr über auf wichtige gesellschaftliche Anliegen aufmerksam, feiert Vielfalt und unterstützt das Wohlbefinden der Gemeinschaften.

In der Schweiz beschäftigt MSD an drei Standorten im Kanton Luzern und Zürich über 1‘000 Mitarbeitende. Am Standort in Zürich, im «The Circle», betreibt MSD einen globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Die Haupttherapiebereiche von MSD sind Onkologie, Infektionskrankheiten, kardiovaskuläre und kardiometabolische Erkrankungen. Wir verfügen auch über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Krankheiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Zudem sind wir in der Schweiz eines der führenden Unternehmen in der Veterinärmedizin. An unserem Standort in Schachen stellen wir Medikamente für weltweite klinische Studien her und betreiben ein forensisches Labor. Ausserdem führt MSD in der Schweiz allein jährlich etwa 40 klinische Studien durch. Wir nehmen unsere Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagieren uns u.a. seit Jahren an den «Trendtagen Gesundheit Luzern» sowie in der «Allianz Gesundheitskompetenz».

