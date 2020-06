The Canton Fair

127. Canton Fair veranstaltet "Promotion in der Cloud" und lädt französische Unternehmen zu ihrer Online-Messe ein

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die 127. und zugleich erste virtuelle China Import and Export Fair (Canton Fair oder Kanton-Messe) startete für Frankreich ihre erste Online-Promotion. Zu diesem Treffen in der "Cloud" kamen mehr als 50 lokale Vertreter aus Geschäftsverbänden, Käufer und Unternehmer aus Paris, Lyon, Marseille und Bordeaux zusammen.

Die Canton Fair wird jedes Mal von mehr als 3.000 Käufern aus Frankreich besucht. Dieses Verkaufsförderungstreffen stellte die erste virtuelle Einladung zur Messe für französische Unternehmen und Geschäftsinhaber dar und hatte sich zum Ziel gesetzt, die Umsetzung digitaler Technik durch die Messeorganisation zur Veranstaltung der ersten Online-Messe vorzuführen, darunter die Registrierung, Live-Übertragungen und Termine für Handelsgespräche.

Canton Fair hebt chinesisch-französische Geschäftsverbindung in neuem Zeitalter hervor

Die Pandemie hat den internationalen Handel und Investitionen stark getroffen. Zur andauernden Stärkung der chinesisch-französischen Geschäftsbeziehungen trägt die Canton Fair zur gemeinsamen Bekämpfung von COVID-19 und zur Stärkung des weltweiten Handels und einer stabilen Wirtschaft bei.

Gao Yuanyuan, Gesandte/Beraterin des Büros für Wirtschaft und Handel der chinesischen Botschaft in Frankreich, wies in Ihrer Ansprache beim Treffen daraufhin, dass die Canton Fair im Laufe der mittlerweile 56-jährigen diplomatischen Beziehungen ihres Landes mit Frankreich die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und EU unterstützt hat. In dieser neuen, offenen Post-Corona-Zeit werden aus dieser Verbindung für beide Länder neue Gelegenheiten zur gemeinschaftlichen Wirtschafts- und Handelsentwicklung entstehen.

Alain EYGRETEAU, Vizepräsident der Paris Ile-de-France Industrie- und Handelskammer, unterstrich, dass das Cloud-Promotion-Treffen ein Beweis der freundschaftlichen Beziehungen nicht nur zwischen Frankreich und China sondern auch der ICC von Paris und Umfeld und der Canton Fair darstellt.

Canton Fair fördert internationalen Online-Handel

Während dieser schwierigen Zeit setzt die digitale Canton Fair ein wichtiges Zeichen. Die Messe verschafft globalen Unternehmen nicht nur Zugang zu chinesischen Herstellern, sondern stellt internationalen Unternehmen auch eine offene Plattform zum Markteinstieg in China bereit. "Der globale Kauf und Verkauf macht eine Win-Win-Situation für den internationalen Handel möglich", sagt Xu Bing, stellvertretender Generalsekretär und Sprecher der Canton Fair und stellvertretender Generaldirektor des chinesischen Außenhandelszentrums.

David MORAND, ein seit 15 Jahren immer wieder zur Canton Fair reisender Käufer, freut sich auf die Online-Treffen, da die Canton Fair als Bezugsquelle für in China hergestellte Produkte bisher eine praktische Lösung war. "Viele Lieferanten, die ich zuerst bei der Canton Fair traf, sind zu langjährigen Geschäftspartnern geworden und ich freue mich darauf, mehr qualitätsorientierte Aussteller auch bei dieser Canton Fair kennenzulernen."

Vorausschauend plant die Canton Fair mehr als 20 zusätzliche Promotion-Treffen in der Cloud weltweit. Gemeinsam mit globalen Partnern, Verbänden und Käufernetzen kann die Canton Fair Käufern für den Wechsel zum neuen Modell des Online-Handels ein Forum bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177135/Caton_Fair.jpg

