Medienmitteilung zum «Schlössersommer am Thunersee» des Vereins Thunersee-Schlösser

«À Table!» lautet das Motto der Eventreihe «Schlössersommer am Thunersee», die von Juli bis August in ihre zweite Runde startet. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr lockt der «Schlössersommer am Thunersee» heuer erneut mit 16 Veranstaltungen und Angeboten in die Schlösser Thun, Oberhofen, Spiez, Hünegg und Schadau.

Unter dem Motto «À Table!» stehen diverse kulturelle Appetithäppchen auf dem Serviertablett: Von Veranstaltungen zur Tafelkultur bis hin zu Themen rund um Essen und Trinken.

Geniessen und Schlemmen

Der erste Programmpunkt – insgesamt sind 16 Veranstaltungen geplant – ist die Führung «Von der privaten Sommerresidenz zum Hotel und Restaurant», die am 2. Juli auf Schloss Schadau stattfindet und an drei weiteren Daten wiederholt wird. «Tisch & Teller – Wohnen und Geniessen um 1900» heisst die Führung im Schloss Hünegg (20. Juli). Dort dürfen Kinder nach der Veranstaltung «Der Schloss-Schlingel und seine Schlemmereien» Cookies verzieren (13. Juli).

Tafelfreuden und Küchengeschichten

Schloss Spiez bietet die Lesung und Kurzführung «Tafelfreuden bei Rudolf von Tavel» (17.8.) und die Führung «Tischlein deck dich – Geschichten aus Küche und Garten» (24.8.). «Zu Gast in Oberhofen» heisst die dem adligen Leben gewidmete Führung auf Schloss Oberhofen (6. Juli), während eine weitere Führung, «Das tägliche Brot – Gedeckter Tisch der Bediensteten», auf den Angestellten-Alltag fokussiert (7.8.). Beide unter einem Dach «vertretenen» Lebenswelten sind am «Belle-Epoque»-Thementag vereint. Dieser lädt mit einem Picknick auf Zeitreise ins 19. Jahrhundert (17.8.).

Feuerkochen und Park-Tavolata

Bei zwei Anlässen ist eine Anmeldung erforderlich: Am 27. Juli wird «La Grande Table – Dîner français» auf der Schadau-Schlosswiese angerichtet. Das «Feuerkochen wie in der mittelalterlichen Küche» ermöglicht Schloss Thun während eines Workshops am 12. Juli. Ausgeläutet wird der «Schlössersommer am Thunersee» am 31. August mit «Speis und Trank» auf Schloss Spiez beim Familiensonntag mit Tafelmusik und Brotbacken (auch am 6. und am 20. Juli).

Ausstellungen

Was genau wann und in welchem Schloss «auf den Tisch» kommt, finden Sie auf der gemeinsamen Website der Thunersee-Schlösser übersichtlich erläutert. Auf dieser ist auch ein Gesamtüberblick zu den weiteren Angeboten und aktuellen Ausstellungen zu finden. Unabhängig vom «Schlössersommer am Thunersee» stehen letztere für das Publikum während den jeweils individuellen Öffnungszeiten offen. Sie locken Gross und Klein mit vielfältigen Attraktionen und Erlebnissen in ihre altehrwürdigen – und bei Hitzetagen angenehm erfrischenden! – Gemäuer.

Detailprogramm unter www.thunerseeschloesser.ch

Die Thunerseeschlösser

Als Verein haben sich die fünf Schlösser Thun, Spiez, Hünegg, Oberhofen und Schadau die Förderung des Kulturtourismus auf die Fahne geschrieben. Neben dem Bildungsauftrag der Schlossmuseen bieten die fünf traumhaften Häuser auch den passenden Rahmen für private Events, Gastronomie und Kulinarik in Verbindung mit kulturellen Erlebnissen.

Für weitere Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an:

Christina Fankhauser, Direktorin und Kuratorin Schloss Oberhofen, Verantwortliche Medienarbeit «Schlössersommer am Thunersee», E-Mail: christina.fankhauser@schlossoberhofen.ch, Telefon: 078 831 05 10