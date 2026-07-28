SBV Schweiz. Baumeisterverband

Lancement de la pétition "Chaleurs extrêmes sur les chantiers: ajuster les délais plutôt qu'affecter la santé"

Zurich (ots)

La Société Suisse des Entrepreneurs SSE lance une pétition visant à garantir des conditions-cadres équitables et réalistes pendant la canicule.

Contrairement aux intempéries, les retards et interruptions des travaux sur les chantiers en raison de la canicule sont rarement pris en compte et ne sont pas indemnisés. Par ailleurs, des retards peuvent entraîner d'importantes peines conventionnelles alors même que ni les entreprises ni leur personnel n'ont la moindre influence sur les périodes de fortes chaleurs. Les coûts et la pression sont ainsi intégralement sur les épaules des entreprises de construction et de leur personnel qui sont obligés de respecter des délais de plus en plus courts par des températures extrêmes. Cela impacte en premier lieu la santé des collaboratrices et collaborateurs, ce qui est inacceptable.

Chaque été, des milliers de chantiers sont en effervescence. Ceux qui continuent à travailler malgré une chaleur dangereuse jouent avec la santé du personnel. Ceux qui interrompent le travail risquent des surcoûts et des pénalités contractuelles. Il faut éliminer ces fausses incitations.

Avec sa pétition, la SSE demande un changement de cap. Nous avons besoin de conditions-cadres équitables et réalistes pour toute la Suisse. Les maîtres d'ouvrage doivent anticiper les journées de canicule et les éventuels arrêts de travail, et prendre en charge les coûts correspondants.

Pour une protection efficace contre la chaleur, des délais réalistes et des chantiers sûrs face au changement climatique!

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