Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

La patrouille belge remporte le titre européen à Cossonay

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Vernier/Ostermundigen (ots)

Du 21 au 24 octobre 2025, le centre TCS de Cossonay a vibré au rythme du "Road Patrol Training for Excellence". Cette compétition européenne a rassemblé les meilleurs services de dépannage du continent. Après sa victoire en 2024 à Bruxelles, le Touring Club Suisse (TCS) a eu l'honneur d'accueillir cette 21e édition en tant que club hôte et tenant du titre. Pendant quatre jours, seize équipes venues de toute l'Europe se sont rencontrées dans une ambiance à la fois professionnelle et conviviale, avec pour objectifs l'échange d'expériences, la formation continue et la mise en valeur du savoir-faire des patrouilleurs. C'est la patrouille belge qui a finalement remporté le titre européen.

Depuis de nombreuses années, la FIA Région I, en collaboration avec ARC Europe, invite ses clubs membres à participer au "Road Patrol Training for Excellence". Cet événement constitue une occasion privilégiée pour les spécialistes de l'assistance routière d'approfondir leurs compétences techniques et d'échanger sur les nouvelles technologies automobiles. Il permet également de désigner, à l'issue d'une série d'épreuves, la "Road Patrol Team of the Year". Cette année, c'est le centre du TCS de Cossonay qui a accueilli les équipes pour quatre jours d'échanges et d'évaluations.

Des tâches exigeantes

Les équipes, composées chacune de deux participants, ont pu mettre leurs compétences à l'épreuve lors de la compétition. Le programme comprenait trois épreuves théoriques et six épreuves pratiques. Pour ces dernières, chaque défi débutait à partir d'un véhicule à dépanner en vingt minutes, allant de la petite voiture électrique à la grande berline, en passant par la moto.

Seize équipes, représentant autant de clubs européens, ont participé à cette 21ème édition. C'est finalement l'équipe belge qui s'est imposée. Le TCS représenté par Pius Kramer et Stefan Überschlag, de la région de Zurich, accompagnés de leur entraîneur technique Reto Sandmeier ont terminé à une honorable 6ème place. Après plusieurs semaines de préparation intensive, ils ont relevé les défis avec rigueur et esprit d'équipe. Bien que le TCS n'ait pas conservé le titre remporté en 2024, ses patrouilleurs ont montré la qualité de leur formation et la compétence du service de dépannage suisse.

Partenaires en Europe

La 21ème édition du "Road Patrol Training for Excellence" illustre une fois de plus la coopération étroite et durable entre les clubs de mobilité européens, réunis au sein de la FIA Région I et d'ARC Europe. "Je suis très heureux que le TCS ait eu l'honneur d'accueillir le concours cette année. Je félicite d'ailleurs les vainqueurs ainsi que tous les participants pour leur engagement. Cet événement démontre que l'objectif est de renforcer la qualité et la fiabilité des services d'assistance à travers le continent, en favorisant la formation et le partage des connaissances", a déclaré Peter Goetschi, président central du TCS et 5e vice-président de la FIA Région I.

Les clubs partenaires se soutiennent mutuellement pour venir en aide à leurs membres lors de déplacements à l'étranger. Grâce à ces accords, les détenteurs du Livret ETI du TCS bénéficient d'un service d'assistance étendu et coordonné lorsqu'ils voyagent en Europe, permettant ainsi une mobilité sans interruption.

Participants Road Patrol Training for Excellence 2025

AA UK - The Automobile Association (United Kingdom)

ACL - Automobile Club du Luxembourg (Luxembourg)

ACP - Automóvel Club de Portugal (Portugal)

ADAC - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (Germany)

AMSM - (Macedonia)

ANWB - Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (Netherlands)

ARC France - Automobile Club Association (France)

ARC PL - Auto Club of Poland (Poland)

Autoliitto - The Automobile and Touring Club of Finland (Finland)

A24 - Assistance 24 (Roumanie)

HAK - Hrvatski autoklub (Croatia)

LAS - (Lithuania)

ÖAMTC - Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (Austria)

RACE - Real Automóvil Club de España (Spain)

TCS - Touring Club Schweiz (Switzerland)

Touring - Touring Club Belgium (Belgium)