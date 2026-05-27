SBV Schweiz. Baumeisterverband

Société Suisse des Entrepreneurs: Bâtiment: un début d'année solide

Zurich (ots)

En Suisse, le secteur principal de la construction affiche une forte croissance au premier trimestre 2026: son chiffre d'affaires a progressé de 5,6% pour s'établir à plus de 4,9 milliards de francs. Principaux moteurs de ce développement: une construction de logements toujours aussi soutenue et de nombreux projets publics. En revanche, la hausse des coûts de l'énergie et des matériaux ralentit la croissance dans le génie civil.

Un début d'année prometteur

Au cours du premier trimestre 2026, le secteur de la construction a enregistré une croissance de 5,6% à plus de 4,9 milliards de francs, une forte progression due au bâtiment. La construction de logements, qui a connu un rythme soutenu au cours des derniers trimestres, a poursuivi sur sa lancée. Couplés à une demande élevée, les faibles taux d'intérêt et de vacance stimulent encore la construction de logements. Fin mars, la réserve de travail était de 14,6% supérieure à celle d'un an auparavant. Malgré un rythme soutenu, le résultat est très loin de l'objectif requis de 50 000 logements par an.

Ces derniers trimestres, les pouvoir publics ont attribué de nombreux contrats, en particulier dans les domaines de la formation et de la santé. Ces derniers présentent donc une hausse réjouissante de leur chiffre d'affaires. En raison d'une conjoncture suisse en manque d'élan, la construction non résidentielle maintient sa tendance à la baisse et à la volatilité. Même si, à la surprise générale, la construction non résidentielle a clôturé le premier trimestre sur un résultat positif, les perspectives restent négatives. Seule la hausse du coût de l'énergie fait briller une lueur d'espoir pour le secteur de la construction, car elle incite les entreprises à diminuer leur consommation d'énergie par le biais d'isolations.

Évolution incertaine des taux d'intérêt

La guerre au Proche-Orient a entraîné un fort renchérissement du prix du pétrole et du gaz naturel.

Néanmoins, une hausse des taux d'intérêts aurait des conséquences bien plus fâcheuses sur le secteur de la construction. L'augmentation du prix du pétrole se répercute sur de nombreuses marchandises et prestations. Pour l'instant, la SSE estime peu probable le risque d'une hausse des taux d'intérêt. Les prévisionnistes tablent sur une inflation d'environ 0,5% cette année et sur des valeurs à peine plus élevées pour l'année prochaine, trop peu pour justifier une intervention de la part de la Banque nationale.

Néanmoins, le coût accru de la construction pourrait constituer un frein à la croissance. En effet, le coût du transport a augmenté, et certains matériaux de construction subissent de plus en plus des majorations de renchérissement. Comme au début de la guerre en Ukraine, le coût de la construction devrait augmenter, mais dans une bien moindre mesure.

Perspectives floues dans le génie civil

Comme le confirme l'indice de la construction, les répercussions sur le bâtiment restent limitées. Ce secteur devrait même poursuivre sa croissance ces prochains trimestres. Dans le génie civil, en revanche, la situation actuelle a une incidence sur les revêtements suite à la forte augmentation des prix du bitume. Le chiffre d'affaires dans le génie civil a d'ailleurs enregistré une stagnation au cours du premier trimestre 2026. L'indice de la construction prévoit un ralentissement de la croissance pour le reste de l'année. La hausse des coûts d'acquisition peut considérablement diminuer les marges si l'allocation de renchérissement a été exclue par contrat.

Il convient néanmoins de préciser que la pénurie de matériaux de construction reste encore un problème très limité. Selon le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), seuls 6% des entreprises de construction signalent actuellement des problèmes de disponibilité. Au plus fort de la guerre en Ukraine, ce chiffre atteignait encore 50%.