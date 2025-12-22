Sanitas Krankenversicherung

Sanitas amplia il Comitato direttivo

Zurigo (ots)

Il Consiglio d'amministrazione ha nominato Thomas Belohlavek responsabile del settore aziendale Sales e membro del Comitato direttivo di Sanitas. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore assicurativo, Thomas Belohlavek svolgerà un ruolo importante nell'ulteriore sviluppo della crescita dei nostri clienti.

Sanitas amplia il proprio Comitato direttivo con l'esperto di assicurazioni e distribuzione Thomas Belohlavek. Egli porta con sé molti anni di esperienza nel settore assicurativo. Thomas Belohlavek entra in Sanitas da AXA XL Insurance, dove recentemente ha ricoperto la posizione di Client Distribution Leader. In precedenza è stato responsabile della distribuzione interna di CSS Assicurazione malattie.

Thomas Belohlavek ha oltre 20 anni di esperienza nella distribuzione in vari settori. Nel suo lavoro ha posto l'accento soprattutto sull'aumento sostenibile della produttività della distribuzione, sull'introduzione di processi strutturati di gestione e consulenza e sull'ottimizzazione e lo sviluppo del processo di stipulazione assicurativa attraverso approcci innovativi digitali e analogici. Ha conseguito un Master in Insurance Management e ha frequentato diversi corsi Executive presso scuole di prestigio come l'HSG di San Gallo, l'IMD di Losanna e il MIT di Boston.

"Con Thomas Belohlavek siamo riusciti a reclutare uno specialista e un manager di comprovata esperienza. La sua profonda esperienza nella distribuzione lo rende un'integrazione preziosa al nostro team", afferma il Dr. Andreas Schönenberger, CEO di Sanitas.

Thomas Belohlavek assumerà la direzione del settore aziendale Sales il 1° aprile 2026, con riserva di approvazione da parte delle autorità di vigilanza.