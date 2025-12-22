PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sanitas Krankenversicherung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Sanitas Krankenversicherung

Sanitas amplia il Comitato direttivo

Zurigo (ots)

Il Consiglio d'amministrazione ha nominato Thomas Belohlavek responsabile del settore aziendale Sales e membro del Comitato direttivo di Sanitas. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore assicurativo, Thomas Belohlavek svolgerà un ruolo importante nell'ulteriore sviluppo della crescita dei nostri clienti.

Sanitas amplia il proprio Comitato direttivo con l'esperto di assicurazioni e distribuzione Thomas Belohlavek. Egli porta con sé molti anni di esperienza nel settore assicurativo. Thomas Belohlavek entra in Sanitas da AXA XL Insurance, dove recentemente ha ricoperto la posizione di Client Distribution Leader. In precedenza è stato responsabile della distribuzione interna di CSS Assicurazione malattie.

Thomas Belohlavek ha oltre 20 anni di esperienza nella distribuzione in vari settori. Nel suo lavoro ha posto l'accento soprattutto sull'aumento sostenibile della produttività della distribuzione, sull'introduzione di processi strutturati di gestione e consulenza e sull'ottimizzazione e lo sviluppo del processo di stipulazione assicurativa attraverso approcci innovativi digitali e analogici. Ha conseguito un Master in Insurance Management e ha frequentato diversi corsi Executive presso scuole di prestigio come l'HSG di San Gallo, l'IMD di Losanna e il MIT di Boston.

"Con Thomas Belohlavek siamo riusciti a reclutare uno specialista e un manager di comprovata esperienza. La sua profonda esperienza nella distribuzione lo rende un'integrazione preziosa al nostro team", afferma il Dr. Andreas Schönenberger, CEO di Sanitas.

Thomas Belohlavek assumerà la direzione del settore aziendale Sales il 1° aprile 2026, con riserva di approvazione da parte delle autorità di vigilanza.

Contatto:

Sanitas, Christian Kuhn, portavoce stampa, telefono 044 298 62 78, cellulare 076 381 27 87, medien@sanitas.com
Potete trovare un ritratto fotografico di Thomas Belohlavek qui: https://www.sanitas.com/Belohlavek

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sanitas Krankenversicherung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Sanitas Krankenversicherung
Weitere Storys: Sanitas Krankenversicherung
Alle Storys Alle
  • 28.08.2025 – 14:30

    La Décampée si aggiudica il Sanitas Challenge Award Master 2025

    Zurigo (ots) - I nove finalisti si sono presentati ieri all'X-TRA di Zurigo davanti alla giuria del Sanitas Challenge Award. La Décampée di Friburgo ha conquistato il titolo di Master grazie al suo impegno a favore dello sport giovanile di massa e porta quindi a casa anche il premio d'incentivazione di 25 000 franchi. Grazie alla sua eccellente iniziativa nell'ambito ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:05

    La salute prima della longevità: l'approccio pragmatico alla prevenzione in Svizzera

    Zurigo (ots) - Lo studio rappresentativo "Osservatorio di prevenzione in Svizzera" della Sanitas Assicurazione Malattia evidenzia come la popolazione svizzera sia già attivamente impegnata nella cura della propria salute, spinta da motivazioni pragmatiche. Al centro dell'attenzione vi sono la qualità della vita e il benessere, non tanto l'obiettivo di vivere il più ...

    mehr
  • 26.06.2025 – 14:00

    Sanitas raggiunge un accordo sulle tariffe con quattro cliniche private di Ginevra

    Zurigo (ots) - Dopo intense trattative, Sanitas ha concordato una nuova struttura tariffaria per le assicurazioni complementari con i medici e le cliniche degli ospedali privati di Ginevra Grangettes, La Colline, De la Tour e Générale-Beaulieu. Con effetto immediato, Sanitas tornerà a farsi carico dei costi delle prestazioni dei suoi assicurati per i reparti ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren