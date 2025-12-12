SBV Schweiz. Baumeisterverband

SSIC/Unia/Syna: Gli impresari costruttori e i sindacati hanno raggiunto un'intesa

Zurigo (ots)

Al termine di una serie di intense trattative, venerdì 12 dicembre 2025 le delegazioni negoziali della Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC) e dei sindacati Unia e Syna hanno raggiunto un accordo. Le parti contraenti hanno negoziato un Contratto nazionale mantello della durata di sei anni, che introduce una nuova regolamentazione degli orari di lavoro e del tempo di viaggio, un pacchetto salariale e una garanzia in materia di rincaro. Grazie al nuovo accordo, l'edilizia diventa più attrattiva. Adesso l'esito delle trattative deve essere approvato dagli organi decisionali di entrambe le parti.

Il Contratto nazionale mantello (CNM) disciplina le condizioni di lavoro di circa 80'000 edili. Il contratto collettivo scade a fine anno e doveva essere rinegoziato.

Le delegazioni negoziali hanno raggiunto un'intesa nella decima tornata di trattative. Il nuovo contratto è frutto di intense trattative, in cui entrambe le parti hanno dovuto avvicinare le loro posizioni. Le parti contraenti sono persuase di aver trovato una soluzione che aumenti l'attrattiva dell'edilizia per gli edili di oggi e per le nuove leve future.

Nuovo Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale, valido dal 2026

Nel corso delle trattative le parti hanno negoziato un nuovo Contratto nazionale mantello. Il contratto è stato concluso per un periodo di sei anni ed è valido dall'inizio del 2026 alla fine del 2031.

I punti principali del contratto in sintesi:

il nuovo CNM avrà una durata di sei anni; il contratto introduce una nuova pianificazione dell'orario di lavoro a partire dal 1° gennaio 2027; in futuro le aziende potranno anche scegliere un modello di orario di lavoro con un orario di lavoro giornaliero costante in cambio di un maggior numero di ore supplementari e ore in difetto; il contratto introduce una regolamentazione semplificata delle ore supplementari e la possibilità di creare un conto vacanze di lunga durata per i lavoratori che desiderano accumulare ore supplementari; le disposizioni in materia di tempi di viaggio sono definite in modo da poter essere dichiarate di obbligatorietà generale; a partire da un determinato limite, il tempo di viaggio rientra nelle ore supplementari; il contratto prevede un pacchetto salariale e una garanzia in materia di rincaro; sono previsti aumenti sostanziali dei supplementi e delle indennità per i lavori in sotterraneo.

Adesso il risultato deve essere sottoposto agli organi decisionali di entrambe le parti

Con il risultato concordato dalle delegazioni negoziali, al termine di dure trattative le due parti hanno compiuto un importante passo avanti per il rinnovo del Contratto nazionale mantello. Adesso il risultato deve essere approvato dagli organi decisionali di entrambe le parti. Per quanto concerne gli impresari costruttori, un'assemblea straordinaria dei delegati della SSIC si esprimerà in via definitiva sul risultato il 17 dicembre 2025. Per i sindacati Unia e Syna, le Conferenze professionali si terranno rispettivamente il 24 e il 20 gennaio 2026.