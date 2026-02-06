Degussa Goldhandel GmbH

Degussa annonce un résultat record en 2025 et s'exprime sur la volatilité actuelle des cours

Baar (ots)

Degussa, leader européen du négoce de métaux précieux, dresse le bilan de l'exercice le plus fructueux de son histoire. En 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de francs suisses avec le volume de négoce le plus élevé et le meilleur résultat d'exploitation jamais enregistrés - une preuve claire de la confiance, de la qualité et de la stabilité dont elle jouit sur le marché international des métaux précieux.

La demande soutenue, tant du côté de l'achat que de la vente, reflète la confiance des clients dans l'expertise de Degussa et la qualité de ses produits. L'évolution a été particulièrement positive pour les plans d'épargne en or qui ont encore gagné en importance, notamment auprès des jeunes investisseurs.

Malgré l'augmentation des coûts de financement due à la hausse des taux d'intérêt directeurs, Degussa a continué de proposer des conditions attractives et atteint ses objectifs en termes de stabilité et de performance.

Les fluctuations actuelles sur les marchés de métaux précieux témoignent du dynamisme d'un marché mature et interconnecté à l'échelle mondiale. La récente correction de l'or et de l'argent résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs: les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis dans le contexte de la possible nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine, une forte appréciation du dollar, des marchés techniquement surévalués après de nouveaux records historiques, d'importantes prises de bénéfices ainsi que des hausses de marges annoncées par le CME, qui ont déclenché des ventes forcées supplémentaires. Ces évolutions font partie des mécanismes naturels des marchés - en particulier après de fortes phases haussières - et démontrent la réactivité et la transparence des marchés internationaux de métaux précieux.

Christian Rauch, CEO de Degussa, souligne:

« L'or physique n'est pas un objet de spéculation à court terme. C'est une valeur patrimoniale - et, pour bon nombre d'entre nous, un pilier essentiel de la préservation et de la constitution de patrimoine à long terme. Alors que les actions représentent une participation au succès d'une entreprise, l'or incarne la préservation du pouvoir d'achat au fil des générations. Nous ne misons pas sur des tendances à court terme. Nous défendons la stabilité, les vraies valeurs et une vision responsable. Chez Degussa, nous avons une priorité: mettre notre expertise au service des clients qui ont pour objectif de se constituer un patrimoine et de le préserver à long terme. »

Forte de ce résultat record, Degussa poursuit son développement numérique et s'affirme comme une entreprise performante, innovante et orientée à l'international. L'année 2025 jette les bases d'une croissance durable et d'un avenir où tradition et progrès vont de pair.